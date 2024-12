Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Leuk kerstcadeau nodig? Win een warmtekussen of stoelverwarmer van Stoov

Het kan nogal lastig zijn een passend kerstcadeau te vinden, want wat geef je iemand die alles al heeft? Nou, een warmtekussen bijvoorbeeld. Dan hoeft de verwarming een stuk minder ver opengedraaid, maar kom je toch de winter door. Van Stoov mag Metro zo’n fijn kussen én een stoelverwarmer weggeven.

Zo kom je wel lekker warm de winter door!

Win een warmtekussen of stoelverwarmer van Stoov

Metro mag de Ploov woolly van 40×40 cm weggeven, een lekker wollige uitvoering dus. Er zitten drie warmtestanden op het kussen, waarmee je een temperatuur tot 58 graden bereikt. De batterij gaat 2,5 tot vijf uur mee (op de laagste warmtestand van 38 graden).

De stoelverwarmer (op de foto hieronder), met de toepasselijke naam Big Hug, is in een donkergrijze uitvoering en meet 45×135 cm. De batterij gaat iets korter mee, 1,5 tot drie uur op de warmtestand tot 38 graden.

Meedoen

Jij wilt vast en zeker het warmtekussen of de stoelverwarmer winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met zondag 22 december, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht en hun welverdiende prijzen opgestuurd (we kunnen niet verzekeren dat je ‘m dan met kerst hebt). Je kunt niet kiezen welke van de twee je wint: het kussen of de stoelverwarmer. Dat wordt in de email vermeld.

Reacties