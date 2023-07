Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Win kaarten voor Reggae Rotterdam met Lauryn Hill en Julian Marley & The Wailers

Fan van reggae, Sean Paul en Julian Marley & The Wailers? Dan is Reggae Rotterdam, een dag vol muziek, echt iets voor jou. En we hebben twee goede nieuwtjes voor je. Ten eerste: Lauryn Hill is ook van de partij in Rotterdam Ahoy. Daarnaast mag Metro kaartjes weggeven aan gelukkige lezers.

Wie weet sta jij in juli te dansen op de fijnste reggae-muziek. Ook leuk: als je wint, mag je iemand meenemen. Dus trommel je beste vriend(in), familielid, buurvrouw of collega op en trek je dansschoenen aan!

Lauryn Hill en Julian Marley & The Wailers op Reggae Rotterdam

Mocht je Lauryn Hill niet kennen, dan hierbij een opfrissertje. Je kent haar hoogstwaarschijnlijk van het nummer Killing Me Softly With His Song en met bijvoorbeeld Doo Wop (That Thing) en Ready or Not kreeg ze heel veel mensen aan het dansen, en misschien dus ook jou, tijdens Reggae Rotterdam! Julian Marley, de zoon van Bob Marley, speelt hits van zijn vader, speciaal in het kader van een 45-jarig eerbetoon aan de legendarische show van 1978 in Ahoy. Denk aan hits als Three Little Birds, No Woman No Cry en Could You Be Loved.

Verder kun je artiesten als Stefflon Don, Beenie Man en Tarrus Riley verwachten op dit festival. Houd 29 juli dus vrij in je agenda, van 13.00 tot 23.00 uur. En mocht je deze winactie niet winnen: er zijn ook nog tickets beschikbaar.

Meedoen

Jij wilt vast en zeker ook naar Reggae Rotterdam om daar te genieten van fijne tunes. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 3 juli, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

Vul hieronder je gegevens in om mee te doen (er wordt verder niets met je gegevens gedaan):