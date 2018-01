Mannen zorgen voor hoogste omzetgroei modebranche

We schreven er al eerder over: stress op de werkvloer. Voor de twintigers en dertigers van deze tijd lijkt alles mogelijk, waardoor ze zoveel mogelijk tegelijkertijd willen doen en de structuur in hun werk kwijtraken. Zoiets zal blogster Cynthia Schultz niet overkomen. Tips en tricks voor hoe ze dat voor elkaar krijgt, verwerkte ze in haar nieuwe boek Werkboek voor een structuurjunkie in spe.

Cynthia’s kennis

Als kind had Cynthia al alles georganiseerd in agenda’s en to-dolijstjes. Op 27-jarige leeftijd is de blogster daar nog steeds mee bezig. „Ik ben fulltime bezig met mijn blog Cynthia.nl, maar schrijf daarnaast ook boeken en geef lezingen en workshops. Ik zoek al jaren goede manieren om structuur in al die werkzaamheden te krijgen. Ik vind het leuk om te ontdekken hoe ik mijn dag zo optimaal kan indelen.” Ze noemt zichzelf dan ook een echte structuurjunkie. Iedere week maakt ze een overzicht met taken die ze per dag inplant. „Ik houd echt van planningen, maar ik kan het ook loslaten hoor. In het weekend maak ik geen planningen.”

Cynthia vond zo haar eigen methode om een gestructureerd leven te leiden. Die methode verwerkte ze in haar Werkboek voor een structuurjunkie in spe. „Het is eigenlijk mijn kennis die ik door de jaren heen heb opgedaan. Maar dat zijn ook dingen die ik uit andermans boeken heb. Ik verwijs dan ook in het werkboek naar andere boeken en mensen waarvan ik tips heb gebruikt.”

‘Mail levert veel te veel stress op’

Eén van de maatregelen die Cynthia nam om een gestructureerder leven te krijgen, was minder mailen. Ze ging van tweeënhalf uur mailen per dag naar een half uur mailen per week. In haar werkboek wijdt ze dan ook een apart hoofdstuk aan het communicatiemiddel. „Ik denk dat e-mail veel te veel tijd kost en veel te veel stress oplevert. Het is vaak helemaal geen handig communicatiemiddel.” Zelf is Cynthia bijna helemaal overgegaan op sms en WhatsApp.

Het eerste wat Cynthia mensen aanraadt die veel stress krijgen van mail, is hun meldingen uitzetten. „Op je telefoon, op je computer, op je tablet, overal. Zet ze uit!”, schrijft ze in haar boek. Vervolgens ga je kijken naar hoeveel tijd je kwijt bent aan mail en zoek je hiervoor alternatieven. Cynthia noemt als alternatieven onder andere Skype en een privégroep op Facebook. Zelf vindt ze Trello, een soort prikbordapp, het fijnst. Daar zitten volgens haar als enige alternatief geen nadelen aan.

Te lange to-dolijstjes

In het laatste hoofdstuk van het boek heeft Cynthia het over lijstjes, voornamelijk to-dolijstjes. „Ze zijn erg nuttig om je dag in te delen en je taken op te schrijven. Voor mij is het een houvast voor mijn dag of week. Maar veel mensen maken zo’n lijstje op de verkeerde manier. Ze gebruiken een soort oneindige to-dolijst waar telkens weer wat op komt te staan. Zo ben je nooit klaar.”

De eerste tip die Cynthia dan ook geeft, is om het lijstje niet te lang te maken. Daarnaast is het belangrijk om prioriteiten te stellen: zet bovenaan de lijst wat je als eerste wilt doen en onderaan wat je als laatste kunt doen. „Ik begin bijvoorbeeld altijd met het grootste en lastigste van de dag.” Ze raadt het ook aan om de tijd te noteren op haar lijstjes. Ze schrijft altijd op hoeveel tijd ze aan een taak kwijt denkt te zijn. En de belangrijkste tip volgens ons: plan pauze in!

Meer vrije tijd

Naast fulltime bloggen geeft Cynthia ook regelmatig lezingen en workshops. Dat besloot ze ook voor haar nieuwe boek te doen. „In januari gaf ik mijn eerste Structuurjunkie Masterclass in Utrecht. Ik vond het best spannend, maar het was ontzettend leuk en ging heel goed. Er kwamen allerlei verschillende mensen op af: van moeders met een eigen bedrijf tot aan studenten.” Tijdens haar masterclass gaf Cynthia allerlei tips en inzichten over het boek. En dat beviel haar zo goed dat ze besloot er meer mee te doen. „Op 18 maart geef ik de tweede Structuurjunkie Masterclass. Dit keer in mijn thuisstad Zwolle.”

Of het Werkboek voor een Structuurjunkie in spé er ook daadwerkelijk voor zorgt dat de lezer geen stress meer heeft, durft Cynthia niet te zeggen. Maar ze denkt wel dat het heel erg kan helpen. „Als ik stress heb, pak ik mijn planner erbij. Dan heb ik weer overzicht en een stukje minder stress.” Ze denkt dat mensen door het boek realistischer kunnen plannen, vaker nee durven te zeggen en beter hun prioriteiten stellen. „Bovendien houd je door productief plannen tijd over. In die tijd kun je nog meer gaan werken. Maar je kunt ook juist leuke dingen gaan doen, zoals chillen en Netflixen.”

