Harry en Meghan Markle zoeken een communicatietalent

‘Resultaatgericht’, ‘een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben’ of ‘goed leiding kunnen geven’. Jenny Hoeve van kloptmijncv.nl komt het te vaak tegen in een motivatiebrief. „Die standaardcompetenties kennen wij nu wel. Daarnaast is het zonde om die te noemen, want in een motivatiebrief heb je dé kans om op een creatieve en originele manier te zeggen wie jij bent.”

Hoeve werkt al jaren in de uitzendbranche en heeft al heel wat cv’s en motivatiebrieven voorbij zien komen. „Vaak met onnodige fouten", betreurt ze.

Om ervoor te zorgen dat jouw cv eruit springt, vroegen we haar naar de meest gemaakte fouten in een cv en in een motivatiebrief. Doe er je voordeel mee!

Half naakte foto

Op 1 staat de verkeerde keuze van een foto op een cv, zegt Hoeve. „Een foto is – samen met de opmaak – het eerste dat je ziet. We zien zo vaak dat er dan een vakantie- of stapfoto wordt gebruikt, waarbij een half naakt bovenlichaam is te zien. Of dat er bijvoorbeeld wordt gekozen voor een Instagramselfie. Dat is helaas echt niet professioneel. Je wilt toch die baan?” Daarom kun je volgens Hoeve het beste een foto van jezelf laten maken op een moment dat je netjes gekleed bent. En dat hoeft echt geen pak of blouse te zijn, benadrukt ze. „Als je er maar netjes uit ziet en in de lens kijkt.”

Foto: Unsplash.

„Wat verder vaak misgaat is een goede beheersing van de Nederlandse taal”, gaat Hoeve verder. „Soms begint het al bij het verkeerd spellen van het woord ‘curriculum vitae’. Ik snap dat het een lastig woord is, maar het staat wel een beetje knullig als dat verkeerd is geschreven.” Vooral als je solliciteert voor een administratieve functie, moet een brief volgens haar gewoon foutloos zijn. „Maar ook dt-fouten en andere fouten worden te veel gemaakt. Verrassing met één r, herinnering met dubbel r; die fouten zijn gewoon niet nodig.” Haar tip: laat een tweede persoon ernaar kijken. „Hetzelfde geldt voor de motivatiebrief, laat ‘m even nalezen.”

Vissen of boeken lezen

Tot slot doen sollicitanten er goed aan om hun cv te checken op onnodige informatie, zegt Hoeve. „Regelmatig zien we een sollicitant van midden dertig die zijn weekendbaantje van de buurtsuper nog op zijn cv heeft staan. Of komen we hobby’s tegen die totaal niet relevant zijn. Dat jij vist of boeken leest in het weekend is prima, maar pas je cv aan op de functie waarvoor jij solliciteert.” Het tegenovergestelde komt ze ook tegen: „Soms komen we er tijdens een gesprek achter dat iemand veel meer in huis heeft, dan dat er op het cv of in de brief staat. Dat is een gemiste kans, want voor hetzelfde geld word je niet uitgenodigd op gesprek.”

Mag je op gesprek komen, neem dan altijd je cv mee, adviseert Hoeve tot slot. „Dan heb je iets om achter te laten. Zie het als je visitekaartje.”

