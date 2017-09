Zo vind je je nieuwe studentenkamer

Om alles uit je studentenleven te halen, moet je natuurlijk op kamers gaan wonen. De 'donderdagavond stapavond' kun je niet missen in je studententijd. Maar hoe vind je een kamer? Metro geeft je tips!

De prijzen

Ten eerste: probeer niet te schrikken van de prijzen. Op kamers gaan is nou eenmaal duur. In de meest gevallen betaal je minimaal 300 euro per maand voor je kamer. Dat verschilt ook nog eens per stad. Wanneer je in Amsterdam studeert, moet je rekening houden met 500 euro per maand.

Studentenwoningcorporaties

Als je niet zo’n absurd bedrag per maand wil betalen, schrijf je dan in bij een studentenwoningcorporatie. De kamers die zij verhuren, worden tegen een eerlijke prijs aangeboden. Dat kan je zo honderd euro per maand schelen. Eén nadeel hierbij: je moet je op tijd inschrijven. Uitnodigen om te mogen hospiteren worden verstuurd op basis van inschrijftijd. Het handigst is om je al in te schrijven wanneer je nog op de middelbare school zit. Inschrijven kan vaak namelijk al vanaf 16 jaar.

Kamersites

Als je niet ingeschreven staat bij een studentenwoningcorporatie, kun je ook zoeken op een kamersite. Op Kamernet.nl worden per stad wel honderden kamers aangeboden. Voor het zoeken naar een kamer, heb je een account nodig. Je kunt daarmee op zo veel woningen reageren als je wilt. Het hangt natuurlijk van je berichtje af of je wordt uitgenodigd voor een hospiteeravond.

Ook aan de kamersites hangt een nadeel. Voor veel sites moet je geld betalen om te kunnen reageren. Op Kamernet.nl is dat al 30 euro per maand.

Facebook

Via social media is het niet moeilijk om iets te vinden. Begin met een oproep op Facebook, Twitter of wat dan ook. Zet daar duidelijk bij wat de minimale oppervlakte en prijs moeten zijn. En ook per wanneer je op zoek bent naar een kamer. Zo maak je gebruik van je contacten. Vooral na die eerste maand in je nieuwe studentenstad is dat makkelijk, omdat je dan inmiddels al wat nieuwe vrienden (op Facebook) hebt.

Social media is niet alleen handig voor een oproep. Op Facebook zijn verschillende groepen te vinden waarop kamers worden aangeboden. Iedere dag worden er nieuwe kamers op geplaatst. De groepen hebben vaak veel leden (Kamer in Utrecht heeft er ruim 41 duizend!), dat betekent ook dat er veel op wordt gereageerd. Er tussen komen is dus pittig.

Tijdelijk huren of anti-kraak

Vaak worden er meer kamers aangeboden voor een tijdelijk periode. Soms zijn dit maar 2 maanden, maar het kan ook voor een jaar zijn. Duurt het zoeken van een kamer je echt te lang, probeer dan een tijdelijke kamer. Dan woon je toch alvast in je studentenstad en kun je ondertussen zoeken naar een kamer voor onbepaalde tijd. Bovendien zijn tijdelijke kamers vaak gemeubileerd dus hoef je zelf nog geen nieuwe meubels aan te schaffen.

Anti-kraak wonen kan ook. De huurprijzen zijn veel lager dan van reguliere kamers. Bovendien krijg je vaak een veel grotere ruimte met soms je eigen keuken en badkamer. In veel steden staan panden leeg in afwachting van koop, sloop of renovatie. Het aanbod is dus ook nog vaak groot. Maar het is vaak onbekend wanneer je de woning weer uit moet. Je betaalt dus een lage huurprijs in ruil voor het risico om binnen een maand weer je woning uitgezet te worden.

Hospiteren

Na het zoeken van een leuke kamer, moet je hospiteren. Ook dat is een opgave. Vergelijk het met solliciteren, maar dan voor een woonruimte. Je doet je op je allerleukst voor om een kamer te veroveren. Als je geluk hebt, wordt je het in 1 of 2 keer. Maar het kan ook zijn dat je minstens 10 hospiteeravonden moet hebben om te worden uitgekozen. Eén tip: houd vol! Vaak is het zo dat het huis waardoor je wordt uitgekozen, ook het huis is waar je het best in past.