Lil’ Kleine niet geschikt voor op de werkvloer

Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie van de Vrije Universiteit in Amsterdam, legt uit hoe dat komt: „Muziek, mits het op de achtergrond staat en niet afleidt, stimuleert het brein en verhoogt de hersenactiviteit, waardoor men alerter wordt en uiteindelijk productiever. Doordat je brein actiever wordt, wordt ook ruis beter weggefilterd. Met de juiste muziek ben je op werkvloer altijd gebaat."

Ruim tachtig procent van de respondenten gelooft ook dat muziek luisteren tijdens het werk de productiviteit verhoogt. Vooral jongeren tussen de 16 en 24 jaar zijn daarvan overtuigd. Opvallend is dat meer mannen dan vrouwen vinden dat er altijd muziek aan moet staan tijdens het werk; 47 procent versus 38 procent.

Wat je dan wel kan afspelen in de kantoortuin? Simpel: popmuziek. Dat steekt met kop en schouders boven andere genres uit als het gaat om gewaardeerde genres voor op de werkvloer. 70 procent van de ondervraagden vindt pop geschikt voor werk. Rock staat op een tweede plek, op de voet gevolgd door wereldmuziek (17%) en klassieke muziek (15%).

Op de vraag welke muziek niet geschikt is om op kantoor te spelen, antwoordde 32 procent van de ruim duizend ondervraagden met Lil’Kleine, zei bijna 27 procent Boef en noemde ruim 20 procent de naam van Ronnie Flex als ongeschikt. Ali B (12,4 procent) en Drake (6,7 procent) completeren de top 5.

Wil je op de hoogte blijven van de belangrijkste en leukste nieuwtjes?

Like ons dan even op Facebook. Dat is zo gepiept!