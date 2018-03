Vrouw ontdekt dat verloskundige affaire had met man

Metro hangt de Vuile Was buiten! Elke dag selecteren wij sleaze & dirt uit showbizzland.

'Shampoo van zijn vrouw'

Het nieuwe kapsel van DWDD-presentator Matthijs van Nieuwkerk houdt het land al dagen bezig. Dit keer hebben sterrenkappers Leco van Zadelhoff en Mari van de Ven een duit in het zakje gedaan. ‘Zijn haar is langer en ziet eruit alsof hij zes weken lang op een strand heeft gelegen’, aldus de eerste. Van de Ven is emotioneler: ‘Het was altijd zo’n charmante man, maar met deze blonde lokken is hij er niet beter op geworden. Mogelijk heeft hij tijdens zijn vakantie een blondeershampoo gebruikt of een oplichtende haarverzorgingsvloeistof van zijn vrouw. Erg jammer dit!’

Lil' Kleine./ANP

Nachtelijke expeditie

Lil’ Kleine heeft zich niet heel erg populair gemaakt bij de makers van Expeditie Robinson door niet op te komen dagen bij de perspresentatie, afgelopen maandag. Reden van zijn afwezigheid: de Amsterdamse rapper was te brak na een nachtje feesten. ‘Hij heeft het vannacht heel erg laat gemaakt. Heel erg laat en dus kon hij helaas niet komen’, legde presentatrice Nicolette Kluijver uit. ‘Het is gewoon heel jammer. Hij was de laatste kandidaat die we bekend zouden maken en dan is hij er niet’, aldus haar collega Dennis Weening teleurgesteld.

Idioot

De excentrieke Amerikaanse acteur Shia LaBeouf zit niet in de komende Indiana Jones-film, dat liet de scriptschrijver alvast weten tegenover Entertainment Weekly. LaBeouf speelde in de vorige Indiana Jones, Kingdom of the Crystal Skull, nog de rol van Indiana Jones’ zoon Mutt en volgens insiders is het feit dat LaBeouf die film destijds in de pers ‘erg teleurstellend’ noemde de oorzaak van zijn afwezigheid in de nieuwe film. Wat ongetwijfeld ook meespeelt: hoofdrolspeler Harrison Ford noemde zijn collega destijds ‘een idioot’.