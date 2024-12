Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voor je werk, dag in dag uit, kinderporno kijken en dat zonder emotie moeten doen

Ja, ze bestaan echt: mensen die elke werkdag kinderporno kijken. Niet stiekem, maar als werk. Nederland telt vijf professionele ‘kinderporno-beoordelers’. Op tv wordt één van hen vanavond voorgesteld, Eko.

Eko is 43 jaar en beoordeelt meldingen van kinderpornografisch materiaal voor het Meldpunt Kinderporno. Hij vertelt in de korte HUMAN-docu 10 Meldingen in 10 Minuten – die titel zegt veel – hoe hij te werk gaat. Metro bekeek de documentaire alvast, gezien het onderwerp met tegenzin, voor televisierubriek Blik op de Buis.

Laptops en telefoons vol kinderporno

Als het gaat om het hosten van dat kinderpornografische materiaal, staan we er als Nederland niet zo goed op (zie kader). Door al dat aanbod – maar er is blijkbaar ook heel veel vraag naar – is het op telefoons en laptops volop te vinden. Denk aan Donny M., de misbruiker en moordenaar van het Limburgse jongetje Gino (waarover momenteel een docu-serie te zien is). Na zijn arrestatie bleek dat de verdachte heel wat kinderporno op zijn mobiel had staan. En zo zijn er zovelen.

Wat laat je zien bij het onderwerp kinderporno?

Jaap van Heusden en Jefta Varwijk maakten 10 Meldingen in 10 Minuten. Zij ‘struggelden’ even met de vorm, want hoe laat je een onderwerp over kinderporno zien? Varwijk: „We hadden het vooraf veel over hoe je zulk misbruik in beeld zou kunnen brengen. Of eigenlijk vooral: hoe breng je het niet in beeld, maar maak je het wel voelbaar? Wat Eko te zien krijgt, mogen wij natuurlijk niet tonen.”

Gelukkig maar, denkt deze Metro-kijker dan. De vorm die Van Heusden en Varwijk nu hebben gekozen is wel raak. Je ziet Eko achter zijn computer zitten en deze analist – met vier werkjaren de meest geroutineerde van ons land – vertelt wat hij ziet. En dat is al erg genoeg.

1️⃣ Nederland nummer 1 Als het gaat om het hosten van kinderpornografisch materiaal, heeft Nederland een nummer 1-positie in de wereld. Deze positie gaat niet over het oppakken van kinderpornoverspreiders, maar juist over de verspreiding van. Nummer 1 is dus allesbehalve iets om trots op te zijn en juist daarom is Meldpunt Kinderporno van Stichting Offlimits opgericht. De vijf analisten, waar Eko er dus één van is, beoordelen jaarlijks ongeveer 1 miljoen foto’s en filmpjes.

Hele dag beslissingen over kinderporno

Nog een goede vorm is ook in het begin van 10 Meldingen in 10 Minuten te zien. De kijker ziet Eko uit z’n plaat gaan op een of ander technofeest en het beeld loopt moeiteloos over naar de wat saaie kantoortuin waarin hij zijn opmerkelijke job heeft. Alleen slingers met gouden vlaggetjes brengen wat gezelligheid op de werkplek. Je vraagt je gelijk af wat Eko op een verjaardag vertelt als hij naar zijn dagelijkse bezigheden wordt gevraagd. „Hoi, ik kijk de hele dag kinderporno.” Het zal toch niet?

Hij doet dat dus wel en moet dat zo goed en kwaad als het kan zonder enige emotie doen. Eko’s taak: beslissen wat hij wel en niet doorstuurt naar de politie of Interpol. Met alleen zijn gezicht in beeld zegt hij steeds wat hij ziet. Denk dan aan zinnen als „dit jongetje is misschien 1 of 2 jaar”, etcetera. De rest laten we in het midden, dan kun je altijd zelf bepalen of je 10 Meldingen in 10 Minuten gaat kijken.

Docu roept veel vragen op

Reuze-interessant, het gegeven dat mensen in Nederland dit werk doen. Je krijgt ook mee dat het echt niet telkens zonder emotie kan. Gelukkig laat Eko’s vrouwelijke collega naast hem dan vrolijke zeehondenfilmpjes zien of gaat hij even een sigaretje doen.

De docu is echter veel te kort om écht aan te spreken. Deze kijker blijft in elk geval met allerlei vragen zitten. Wat gebeurt er met de ergste filmpjes die Eko ziet? Hoe zwaar wordt kinderporno verspreiden tegenwoordig bestraft? Wat gebeurt er met de ouders van de kinderen op het gebied van begeleiding? Wat is voor Eko precies de grens om de politie in te schakelen? En wanneer heeft een kinderporno-host nog nét ‘mazzel’? Ergens bekruipt je het gevoel dat er veel meer in deze docu had gezeten. Maar een buiging voor Eko is wel op z’n plaats.

Aantal blikken uit 5: 2,5

10 Meldingen in 10 Minuten is vanavond (zondag 8 december) om 21.05 uur bij HUMAN op NPO 2 te zien. Terugkijken kan ook, via NPO Start.

