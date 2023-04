Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Olga Commandeur stopt met Nederland in Beweging: dit zijn de hoogte- en dieptepunten van haar carrière

Een begrip in televisieland kun je haar wel noemen. Na 23 jaar het programma Nederland in Beweging te hebben gepresenteerd, stopt Olga Commandeur (64) ermee. Dat vertelt ze in een video van Omroep Max. Maar goed nieuws voor de fans van het programma: Nederland in Beweging blijft gewoon nog op de buis.

Momenteel is de presentatrice ook te zien in het programma Race Across The World op RTL 4. Daar reist ze samen met haar man Frank door Zuid-Amerika. Meerdere duo’s strijden tegen elkaar om als eerste de finish te bereiken.

Kampioene met meerdere records

Olga werd bekend als atlete. Daarbij was 1975 een belangrijk jaar voor haar. Toen brak ze internationaal gezien door Europees jeugdkampioene te worden. Verder lukte het haar om tijdens haar loopbaan in de topsport nog meer kampioenschappen in de wacht te slepen. Zo werd ze meerderen jaren op rij Nederlands kampioen op de 400 meter horden.

Naast die kampioenschappen staan er ook een hoop (persoonlijke) records op haar naam. Denk daarbij aan verschillende atletiekonderdelen als speerwerpen, hoogspringen en een zevenkamp.

Pech op de Olympische spelen

Naast meerdere mooie momenten waren er ook minder leuke gebeurtenissen, zoals de blessures waar Olga Commandeur in 1976 mee te maken had. Hierdoor kon ze niet aanwezig zijn bij de Olympische spelen in Montreal.

Olga Commandeur krijgt Nederland in Beweging

Bovenstaande zou je misschien bijna allemaal vergeten, vanwege haar langdurige aanwezigheid op televisie. Veel mensen houden 23 jaar bij dezelfde baan niet vol, maar Olga Commandeur wel. Talloze keren stapte ze via de beeldbuis de kamer in bij vele Nederlanders voor een flinke dosis sportiviteit. Het programma is vooral gericht op het aanmoedigen van lichaamsbeweging en is veelal gericht op een oudere doelgroep.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Olga Commandeur stopt met Nederland in Beweging… 😥 Namens heel bewegend Nederland: bedankt! 🧡 Duco Bauwens gaat door met Nederland in Beweging. Elke werkdag om 10.15 uur op NPO 1.#NederlandinBeweging #OmroepMAX pic.twitter.com/DSuueugyGg — Omroep MAX (@OmroepMAX) April 25, 2023

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De goedlachse presentatrice zet zich ook op maatschappelijk gebied in, zo is ze onder meer ambassadeur voor verschillende organisaties zoals de Parkinson Vereniging. Mede daardoor en natuurlijk vanwege haar onvermoeide inzet om Nederland in beweging te krijgen werd ze in 2021 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat is een officiële Nederlandse onderscheiding die aan personen wordt gegeven vanwege hun verdiensten.