Samsung telefoons sturen ongevraagd foto's rond

Per ongeluk een foto naar iemand sturen, het is je vast wel eens overkomen. Maar hoe irritant is het als je telefoon ongevraagd foto's naar je contactpersonen stuurt? Mensen met een Samsung-telefoon kampen met dit opvallende probleem, waarbij er spontaan foto's worden gestuurd.

Complete fotobibliotheek verstuurd

Het probleem schijnt zich vooral voor te doen bij de Galaxy Note 8 en de Galaxy S9. Een eigenaar van een Galaxy S9 liet via Reddit weten dan zijn hele fotobibliotheek naar zijn vriendin is gestuurd. Opvallend is dat de fotoverzending niet te zien was in zijn berichten geschiedenis.

Het probleem is mogelijk ontstaan door een recente update van de sms-diensten. Samsung heeft laten weten dat ze op de hoogte zijn van het probleem en dat ze bezig zijn met onderzoek. Mensen die last hebben van het probleem kunnen tot die tijd via instellingen van de sms-app de toegang tot het geheugen stop zetten. Hierdoor kunnen er geen foto's worden verzonden. Tot zover lijkt het probleem zich nog niet voor te doen in Nederland.