Super handig voor jou, of muggenziften om niks?

Cafeïne, muggen en door de wekker slapen… zo op een rijtje zouden ze de oorzaken en gevolg van een slechte nachtrust kunnen belichamen. Toch is het niet waar dit verhaal naartoe leidt. De drie hebben namelijk nog iets heel anders gemeen… armbanden!

Bandito

Bandito is een armband dat muggen op afstand houdt. Hoe het werkt? Activeer Bandito terwijl je hem om je arm draagt. De armband zal een lichte geur afscheiden en ook een sonisch geluid uitzenden. De mug schijnt hier niet zo happy van te worden en blijft daardoor uit de buurt.

Of je helemaal high wordt van de lucht? Ik heb echt geen flauw idee. De fabrikant zegt natuurlijk dat het allemaal wel meevalt, net zoals het geluid dat Bandito maakt. Ik zou het niet weten, die muggen lijken nogal assholes en zijn niet zomaar weg te slaan, hehe. Bestel ‘m dus op eigen risico. Maar goed… voor 29 dollar (ex verzendkosten) is het een experimentje waard.

Perk Caffeine Bracelet

Nog zo’n armband waarvan je denkt: “Het is toch fantastisch zijn als hij echt zou werken?” De Perk Cafeïne armband moet je helpen om de hele dag te genieten van een stabiel energie niveau. Zonder koffie te drinken dus. Weg met de energydrops, urenlang gapen en het leven van koffiebar naar koffiebar. Bijkomend voordeel: niet zo’n vieze koffie aanslag op je tanden.

Ja, ik dacht ook: daar kun je toch gewoon een cafeïne pleister voor plakken? Waarom nog een armband dragen? De makers van de Perk Cafeïne armband zeggen (obviously) dat hun idee beter is dan een standaard pleister, omdat de armband de dosis cafeïne geleidelijk afgeeft, in plaats van meteen een heleboel en daarna bijna niks meer. De patch in de armband werkt tot zo’n 4 uur per keer. Daarna weer even wisselen dus. Voor 39 dollar heb je er een (ex verzendkosten).

Shock Clock 2

Inmiddels mag het je duidelijk zijn dat dit artikel gaat over allerlei slimme armbanden. De Shock Clock 2 is er speciaal om je te wekken uit een (diepe) slaap. En dat doet ie niet bepaald lichtzinnig. Wordt jij niet wakker van de lichte trilling om je arm? De alarmklok die daarna af gaat? Tja, dan ben je de Sjaak en krijg je (letterlijk) de shock van je leven. Wakker worden jij!

Shock Clock 2 is overduidelijk het vervolg op de standaard Shock Clock. Blijkbaar dus een groot succes, want waarom zou er anders een tweede versie van uit worden gebracht? In deze tweede versie kun je de armband trouwens minder goed voor de gek houden. Hij zendt je vrienden ook appjes als je niet op tijd uit bed komt (sociale druk). Nog nooit was wakker worden zo spannend…



Over TechGirl

TechGirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl