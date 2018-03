Vijf games waar je rijk mee kan worden

Gamen is over het algemeen niet meer dan een leuke hobby. Maar sommigen hebben er ook hun baan van kunnen maken. Voor sommige games is dat simpelweg onmogelijk door de lage populariteit. Maar met de volgende vijf games kun je als je goed genoeg bent prima je brood verdienen.

Fortnite

De nieuwe free-to-playshooter van Epic Games heeft razendsnel aan populariteit gewonnen. Inmiddels zijn er talloze succesvolle YouTube-kanalen die flink geld binnenhalen met het maken van video's over het nieuwe schietspel. Een voorbeeld daarvan is de Nederlandse Roy, die met zijn kanaal Royalistiq inmiddels meer dan 200.000 abonnees heeft.

Ook de e-sportsscene, waar professionele spelers aan toernooien meedoen om geld te verdienen, begint groter en groter te worden. Een goede nieuwkomer op het professionele gamingpodium.

FIFA

Met FIFA is al een langere tijd heel goed te verdienen. Sinds een aantal jaar is e-sports met dit spel bijzonder populair, daarvoor kon je je brood vooral goed verdienen door op YouTube FIFA-content te maken. De bekendste (ex)-FIFA-YouTuber is zonder meer KSI, die inmiddels al meer dan 17 miljoen abonnees heeft op zijn kanaal. Ook Wroe2Shaw is op deze manier erg bekend geworden: de teller staat bij hem op meer dan 12 miljoen abonnees.

Ook met FIFA is prima te verdienen. / Flickr

League of Legends

Het meest populaire genre in de e-sportsscene is zonder meer de multiplayer online battle arena, ook wel moba genoemd. Lang was de moba eigenlijk meer een niche-genre, maar League of Legends was de eerste game die dit speltype echt naar de mainstream bracht. Het spel is makkelijk op te pakken, maar moeilijk om echt goed onder de knie te krijgen.

League of Legends is nog steeds een van de meest populaire spellen, met nog steeds tientallen miljoenen spelers per maand. Het prijzengeld van internationale toernooien loopt vaak in de miljoenen dollars.

Rocket League

De vraag is nog steeds hoe Psyonix ooit op het idee voor Rocket League is gekomen. Rocket League is nog het beste te beschrijven als een mix van FIFA en Need For Speed. Met je kleine autootje probeer je de gigantische bal in het midden in het doel van de tegenstander te krijgen. Wie aan het eind het meeste doelpunten scoort, wint.

Het klinkt vreemd, dat is het ook. Maar het is ontzettend leuk en verslavend en er valt bovendien leuk mee te verdienen. Jos van Meurs, de beste Nederlandse Rocket League-speler, won dit jaar met Rocket League meer dan 60.000 euro en kan daarmee prima leven van zijn 'salaris'.

DotA 2

Defense of the Ancients, ofwel DotA, begon ooit als een mod voor het populaire Warcraft 3. Deze spelmodus werd verreweg de populairste en hiermee begon de eerdergenoemde moba voor het eerst een beetje mainstream-aandacht te krijgen.

Inmiddels is ook de opvolger van DotA uit. DotA 2 is alles wat mensen leuk vonden aan het origineel, maar dan beter. Oh, en het is ook nog eens gratis. Hulde voor Blizzard. Overigens is dit spel niet erg toegankelijk en zul je waarschijnlijk totaal overrompeld worden als je als een beginner instapt. Mocht je dus een keer je willen wagen aan het moba-genre, dan kun je beter beginnen bij het eerdergenoemde League of Legends.

Mocht je echt goed zijn in dit spel, dan is daar zonder meer goud geld mee te verdienen. Bij het grootste toernooi van 2017 won het beste team van spelers bijna 10 miljoen euro aan prijzengeld.

