Twitter blokkeert jattend 'grappenkartel'

Apple is een van de meest bijzondere bedrijven ter wereld. Het bekende technologiemerk heeft de hoogste marktwaarde van alle bedrijven ter wereld, maar gedraagt zich soms zo vreemd. Waarom haalt men bij Apple als eerste de port voor koptelefoons weg? Waarom maken ze zo weinig producten, terwijl het logo alleen al vrijwel alles zou kunnen verkopen? Een analyse.

De focus van Apple

Zoals gezegd zou Apples merk alles kunnen verkopen. Toch kiezen ze ervoor om heel selectief te zijn met wat ze uitbrengen. Neem ter vergelijking Samsung: alleen al de telefoons van dat merk zijn niet op een hand te tellen. Je hebt de Samsung Galaxy S9, maar ook de Samsung Galaxy A-serie en de Galaxy J-serie, die beide meerdere telefoons tellen. Apple heeft nu drie topmodellen: de iPhone 8, 8 Plus en de iPhone X. Dat is voor Apples begrippen nog weelderig te noemen: meestal heeft de Amerikaanse fabrikant twee telefoons tegelijkertijd in de verkoop. Ook bij laptops en desktops van Apple is de keuze niet echt reuze.

Het heeft allemaal te maken met de extreme focus van Apple. Zoals PolyMatter zegt in zijn video The Grand Theory of Apple: „Ze verkopen maar weinig producten, maar zorgen ervoor dat de producten die ze verkopen, heel goed zijn."

Less is more

Een ander kernprincipe van Apple is om alles simpeler te maken. Als het aan Apple ligt, moet de consument zo min mogelijk door hebben dat hij bezig is met een technologisch 'ding'. Apple was de eerste fabrikant die het aandurfde om de port voor koptelefoons weg te halen en onlangs bracht het bedrijf een MacBook uit met slechts een USB-C-ingang. Geen normale USB-port, geen lezer voor je SD-kaartje, niets. Alleen die ingang voor USB-C.

Dat klinkt alsof Apple je het leven actief zuur probeert te maken, maar het is in feite juist het tegenovergestelde. Apple wil het leven van de consument zo simpel mogelijk maken: alles, van je koptelefoon tot je externe USB-drive tot je koptelefoons, moet door een port kunnen.

Een punt dat onderstreept wordt door Ken Segall, die het boek Insanely Simple over Apple schreef. Tegenover MT zegt hij: „Wat Apple zo succesvol heeft gemaakt door de jaren heen, is dat de waarden van het bedrijf niet zijn veranderd, ook al is de wereld zelf wel veranderd. De voorkeur voor eenvoud zit in de mens ingebakken, dus ik twijfel er niet aan dat slimme organisaties ook in de toekomst deze kracht zullen blijven inzetten."

Van links naar rechts: de Macbook, iPad en iPhone, allemaal producten van Apple. / Pixabay

'Wij weten het beter'

Ga tien jaar terug in de tijd en kijk even welke revolutionaire ideeën in de techwereld zijn gepopulariseerd door Apple. De mp3-speler? Apple was er als eerste echt heel succesvol mee, met zijn iPod. De smartphone zoals we hem kennen in zijn huidige vorm? Apple en de iPhone. Tablets? Dank Apple: de iPad was de eerste die het goed deed.

Hoe kan dat? Het antwoord klinkt als een van de doodzondes in het bedrijfsleven: Apple luistert NIET naar zijn klanten. Apple gelooft heilig dat het beter weet wat wij willen dan dat wij dat zelf weten. Steve Jobs heeft weleens letterlijk gezegd: „Heel vaak weten mensen niet wat ze willen, totdat je ze het laat zien."

The next big thing

PolyMatter vertelt in zijn video: „Als Apple naar klanten gaat luisteren, verliest het de kans om the next big thing te maken. Apple concureert altijd met zichzelf. Elk bedrijf zou een moord doen voor het succes van de iPod, maar Apple deed de iPod de das om met de iPhone."

De meeste bedrijven maken volgens PolyMatter maar een succesvol product en melken dat zo lang mogelijk uit door klanten te geven wat ze ook maar willen. „Neem Microsoft. Dat doet het nu natuurlijk op zich prima, maar door hun focus op Windows waren ze niet goed voorbereid toen de smartphone in de mode begon te raken."

Ook Phil Libin, directeur van Evernote, verdedigt het standpunt van Jobs. De Huffington Post citeert hem: „Feedback van klanten is erg goed om je te laten zien wat je verkeerd gedaan hebt. Het is verschrikkelijk als je wilt weten wat je volgende stap moet zijn."

Apples ondergang?

De enige vraag die nog rest is: is dit beest te stoppen? De eerdergenoemde Segall denkt vooral dat het blijven focussen op eenvoud belangrijk is als Apple succesvol wil blijven: „Het zal niet te voorkomen zijn dat Apple ooit voorbij gestreefd wordt door een ander bedrijf. Als dat gebeurt, zal dat denk ik niet zijn omdat eenvoud zijn effect heeft verloren. Het zal gebeuren omdat Apple de focus op eenvoud heeft verloren."

Ook PolyMatter is ervan overtuigd dat Apple het meeste kans op succes heeft als het de huidige koers aanhoudt. In een video zegt hij over de extreme focus van Apple: „Het is de reden dat Apple zo weinig producten maakt en ze zo minimalistisch ontwerpt. Nee zeggen tegen dingen waar andere bedrijven meteen ja op zouden zeggen, is precies wat Apple zo succesvol maakt."