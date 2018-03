One small step for internet: De maan krijgt 4G

Jezelf als tekening of emoji uitbeelden? Dat kan natuurlijk allang dankzij Bitmoji. Zelf gebruik ik het altijd in Snapchat ter illustratie van mijn foto’s en video’s. Je kunt jezelf net even beter uitdrukken met zo’n sticker erbij. Maar tijden veranderen... Apple kwam met Animoji en inmiddels is er ook het Android-alternatief van Samsung. De keuze is reuze. Verwarring alom. Wat gebruik je wanneer en belangrijker nog... wat kun je met de verschillende vormen van -moji?

Bitmoji (voor Android en iOS)

Bitmoji was een van de eerste vormen waarbij je jezelf in een tekeningetje kan uitdrukken. Deze vorm werd binnen de kortste keren hartstikke populair en wordt nog steeds door velen gebruikt. Er wordt nog altijd moeite gedaan om de app leuker en relevanter voor gebruikers te maken. Tig stickers zijn er inmiddels te kiezen van jezelf in allerlei thema’s.

Sinds een paar maanden kun je ook gebruik maken van 3D Bitmoji. Jouw karakter is niet langer een platte sticker meer, maar is nu als 3D figuurtje te plaatsen in het beeld. Hij danst daarbij door het beeld en draait om zijn as, om maar iets te noemen. Gaaf!

Animoji (voor iOS)

Toen was daar Apple, die net even iets anders uitbracht dan de (3D) Bitmoji. Ja, het is een sticker die je op je foto of video kunt plaatsen. Maar nee, het is niet een karakter dat op jou lijkt: het is een dier bijvoorbeeld of ander schepsel dat je zelf kunt kiezen uit het Animoji assortiment.

Wat het dan toch eigen maakt? De Animoji toont de uitdrukking die jij op dat moment op je gezicht hebt staan. Dat kan ook in videovorm, waarbij je dus van huilen naar lachen gaat en andersom. Leuk, maar alleen te versturen via iMessage en MMS!

AR Emoji (voor Samsung telefoons)

En nu is er AR Emoji... een bedenksel van Samsung, want ook zij ‘moesten’ iets met Augmented Reality doen. Eigenlijk laat zich het beste omschrijven als een combinatie van 3D Bitmoji en Animoji: je hebt een 3D figuurtje van jezelf dat ook jouw gezichtsuitdrukking kan overnemen (net zoals Animoji biedt) AR Emoji kun je gebruiken in video’s, maar ook als standaard GIF gebruiken op talloze platforms zoals WhatsApp.

Hopelijk komt AR Emoji op den duur ook naar andere smartphones, want wie wil er nu niet het beste van twee werelden combineren?

Over TechGirl.nl

TechGirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl