Zo word jij een Knight Rider in jouw eigen auto!

30 jaar geleden sprak Michael Knight al in zijn smartwatch: "KITT, get me out of here!" Anno 2018 krijg je zelf ook steeds meer mogelijkheden om je als de Knight Rider te gedragen. Super leuk, zo ook deze nieuwe feature van Google, Amazon en Panasonic.

Wat is het?

Panasonic heeft op 's werelds grootste gadgetbeurs een nieuw IVI gepresenteerd. IVI als in in-vehicle infotainment systeem. Niet zo bijzonder zou je denken, want menig auto beschikt tegenwoordig over een ingebouwde panel met audio-, navigatie- en airco systeem. Maar let op: Panasonic heeft daar dus Alexa bij ingebouwd!

Hoe werkt het?

Alexa kennen we als digitale assistent uit een speaker bijvoorbeeld. Nu kun je Alexa dus ook gebruiken in de auto. Vraag: "Alexa, zoek de dichtstbijzijnde Starbucks" en krijg direct een routebeschrijving met alleen je stem.

Andere voorbeelden:

Muziek: vraag Alexa om muziek af te spelen via jouw geselecteerde streaming services.

Smart home: beheer je smart home met Alexa. Vraag Alexa om je huis op te warmen tijdens je rit naar huis, controleer of je voordeur is vergrendeld, schakel de lichten in en meer.

Nieuws: Zeg: "Alexa, wat is het nieuws?" en hoor wat er in de wereld gebeurd is.

Toekomstmuziek

Bovenstaande klinkt me als muziek in de oren. Niet meer met de audioknopjes prutsen, terwijl je eigenlijk op de weg moet letten, even snel de verwarming aanzetten als je onverwachts naar huis komt... en hoe fijn is het dat je straks echt handsfree kunt appen? Zou dat niet een heleboel ongelukken op de weg voorkomen? Ik kijk er nu al naar uit.

Helaas heeft Panasonic nog niet aangegeven wanneer deze functies ook in Nederland beschikbaar komen. En dan is er nog een dingetje... de meeste auto's beschikken nog niet over internet. Dus even snel verbinding maken met je smart home, gaat nog niet 1,2,3. Simpele functies voor in de auto zelf kunnen natuurlijk al wel gebruikt worden. Of even een gezelschapspraatje ofzo... ;-)

Over TechGirl.nl

TechGirl.nl is dé technologiewebsite voor vrouwen, gemaakt door Anke Horstman. TechGirl ontstond in 2012 als tegenreactie op de vele tech-websites die vooral op mannen zijn gericht, en is het bewijs dat een tech-website voor vrouwen echt niet hoeft te betekenen dat elke smartphone roze moet zijn, maar dat er zeker aandacht is voor style. Hier vind je alles over technologie, media en lifestyle. #techgirl: het nieuwe #fitgirl