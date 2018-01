Video: Robot Forpheus speelt uitstekend tafeltennis

Op CES in Las Vegas zag je de voorbije week het ene na het andere technische snufje. Te veel om op te noemen en zeker te veel om in één week te beschrijven. Nog eentje dan: de pingpongrobot.

Behoorlijk niveau

Tijdens de beurs konden bezoekers het opnemen tegen een tafeltennisspelende robot en die haalt nog een behoorlijk niveau. Echt hard uithalen doet robot Forpheus niet, maar zijn verdediging zit wel prima in elkaar en hij mist eigenlijk nooit een bal.

De machine heeft dan ook niet direct als opdracht om je te verslaan, maar om jou te trainen beter te worden in tafeltennis. Het niveau van Forpheus wordt dan gedurende de rally ook continu aangepast.

Forpheus, dat staat voor Future Omron Robotics Technology for Exploring Possibility of Harmonised Automation, speelde onder andere tegen een redacteur van Tech Guide en die was behoorlijk onder de indruk van zijn opponent. „Ondanks dat hij eruitziet als een creatie uit War of the Worlds, is hij ongelooflijk lenig en nauwkeurig met zijn batje."

Kunstmatige intelligentie

De robot bestaat al een paar jaar, maar is inmiddels een stuk verder ontwikkeld. Dankzij kunstmatige intelligentie is Forpheus niet in staat om te reageren op de geslagen bal, maar ook weet hij de volgende beweging van zijn tegenstander te voorspellen. Zodoende kan hij ook anticiperen op een smash. Ook kan hij sinds kort zelf serveren door een bal op te gooien.

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar