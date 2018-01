Straks zie je ons nog amper voorbijkomen op Facebook

Facebook heeft grote veranderingen op de planning staan. Het social medium wil terug naar de basis en zorgen dat de tijd die mensen op Facebook spenderen goed besteedde tijd is, dat legt Mark Zuckerberg uit in een lange post op - uiteraard - Facebook.

„We krijgen de laatste tijd veel feedback binnen vanuit de community dat posts van bedrijven, media en grote merken de boventoon voeren en dat de echte persoonlijke ervaringen ondersneeuwen", zo schrijft de oprichter. De nadruk moet weer komen te liggen op 'waardevolle sociale interacties'. Doordat video's en (nieuws)berichten van niet-personen enorm zijn toegenomen verliest Facebook volgens Zuckerberg zijn primaire functie.

Anders ingericht

Het gevolg is dat binnen afzienbare tijd de nieuwsfeed anders ingericht zal worden en dat gaat al snel gebeuren. Al in de komende weken zullen de gebruikers steeds meer berichten van vrienden of waar vrienden op hebben gereageerd zien voorbijkomen.

De content van derden - om het zo maar even te noemen - die je voortaan blijft zien, zal via algoritmes ook geselecteerd worden op basis van of iets leidt tot goede sociale interacties. Live-videos en nieuws over grote maatschappelijke spelende onderwerpen zullen prominenter worden getoond.

Zuckerberg maakt daarbij nog niet duidelijk wat precies de discussies zijn die nog veel getoond zullen worden. Betekent dit dat je voortaan alleen nog maar (controversiële) berichten met verhitte discussies over asielzoekers voorbij ziet komen? Of moet een bericht de barrière van een aantal like en interacties slechten om meer getoond te worden? Hoe dan ook zal het voor een groot deel van pagina's zorgen voor een enorme afname van de interactie en het bereik.

Tachtig procent

In Slowakije, Servië en Sri Lanka werden er in 2017 al proeven gedraaid met een nieuwe opzet van de Facebook-feed. In dat eerste land zagen veel pagina's de interactie op Facebook fors teruglopen van zestig tot zelfs tachtig procent. Een schokkende terugval, zeker voor bedrijven en media die voor een groot deel of zelfs helemaal afhankelijk zijn van het verkeer op hun website.

De opzet in die landen was waarschijnlijk wel heftiger dan in de praktijk zal worden toegepast. Daar was er namelijk sprake van twee gescheiden feeds. Een met de posts van je vrienden en familie en dan was er de 'Explore' met de media, bedrijven en dergelijke. Alleen met betaalde advertenties konden ze zich nog in de normale feed nestelen.

Minder op Facebook

De veranderingen betekenen waarschijnlijk dat mensen minder tijd op Facebook zullen doorbrengen. „Maar de tijd die mensen op Facebook doorbrengen, zal waardevoller zijn. We willen dat onze producten niet alleen leuk, maar ook goed zijn voor de gebruikers."

Daarmee lijkt Facebook te reageren op de vele kritiek die er de voorbije periode is ontstaan. Zo stellen steeds meer experts dat Facebook en haar producten kwetsbaarheden in de menselijke psychologie misbruiken om via sociale media mensen en hun brein te hacken, hun tijd en aandacht te kapen en zodoende hun welzijn te ondermijnen.

Depressies

Vorige maand reageerde Facebook daar voor het eerst op met eigen onderzoek. Daarin werd gesteld dat het leggen van sociale interacties via social media goed is voor de mens, maar het slechts passief scrollen door de tijdlijn kan leiden tot depressies.

Door je tijdlijn minder vol te laten stromen met nieuws en dergelijke hoopt Zuckerberg de daadwerkelijke interacties op Facebook te verhogen en het passieve gebruik uit te bannen. Of dat daadwerkelijk ook gaat gebeuren, dat moet de toekomst nog maar uitwijzen.

