Na de Super Nintendo komt ook de Game Boy terug

Na de Super Nintendo wordt ook de Game Boy in een nieuw jasje gestoken. Op CES presenteerde Hyperkin de Ultra Game Boy en daarop zullen we veel van de spellen, die we nog kennen van vroeger verschijnen. Hij zal om en bij de 85 euro gaan kosten.

Weer Pokémon?

Dat zal dus waarschijnlijk betekenen dat Pokémon terugkeert. Dat er een grote markt voor dat spel is, bleek anderhalf jaar geleden wel, toen de mobiele game Pokémon GO werd gelanceerd en direct alle records verbrak.

Daarnaast keren sowieso deze bekende spellen terug: Super Mario Land, Donkey Kong Country of Kirby. In principe zou de console in staat moeten zijn om de onder Nintendo alle 1.049 uitgebrachte games te draaien, maar dan moet je wel de disks van vroeger nog ergens op zolder hebben liggen.

Moderne look

De Ultra Game Boy gaat er qua vorm en indeling nagenoeg hetzelfde uitzien, maar is wel wat moderner aangekleed. De felgekleurde plastieken ijskast is vervangen door aluminium grijs, waardoor hij perfect aansluit bij de devices van nu.

Naast de looks zijn ook de kwaliteiten iets verbeterd, zo wordt er nu gebruik gemaakt van een lcd-scherm. De batterij is oplaadbaar via een usb-poort en gaat tijdens het gamen nog zo'n zes uur mee.

Bijna dertig jaar oud

De Game Boy zag 1989 het levenslicht in Japan en veroverde in de jaren negentig al snel de rest van de wereld. Uiteindelijk verdween de populaire console in 2003 uit de schappen.

