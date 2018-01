HP roept laptops terug om brandgevaar

Het duurt nog wel even voordat we Harry Potter GO (of Wizards Unite, zoals het echt gaat heten) echt kunnen verwelkomen in de AppStore. Game-ontwikkelaar Niantic laat in een interview met the Financial Times weten dat het spel pas na de zomer zal verschijnen.

Sinds de release van Pokémon GO is er volop gespeculeerd over welke populaire tv- of filmserie ook een dergelijke game zou krijgen. Als snel deed de naam van Harry Potter de rondte en niet heel veel later werd dat ook bevestigd.