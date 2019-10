Miljoenen vrijgemaakt voor vrouwelijke durfondernemers

Wat drijft je? Die veelomvattende vraag stelt AFAS bij het werven van consultants en salesmanagers. Ze mogen bést een beetje gek zijn.

AFAS Software biedt op dit moment tweejarige traineeships sales en consultancy aan (zie onder), waarbij je direct op de loonlijst staat. Het bedrijf stelt daarbij vragen als: wie is die salestijger nou en wie is de gemiddelde consultant? „Waar ligt hij of zij ’s nachts van wakker? Waar wordt hij enthousiast van?”, legt Jortijn Bijl van AFAS uit Leusden uit. „Hoe oud is die persoon, welke kanalen worden gelezen? Enzovoort. Het bleken de millennials te zijn en de gedragstypes die bij die generatie horen hebben we in kaart gebracht. Wat AFAS hen kan allemaal kan bieden hebben we toegevoegd en daaruit is de campagne Wat drijft je? voortgevloeid. Daarbij zoeken we bij mensen naar de dieperliggende reden ‘waarom hij of zij precies doet wat hij of zij doet?’ Waarom beland jij in de software terwijl je misschien iets heel anders hebt gestudeerd?”

Een soort bedrijfsdokter