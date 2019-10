Een mbo-diploma met een ‘waterdicht keurmerk’? Die kun je online kopen

Websites waar je nepdiploma’s kunt kopen doen goede zaken. De sites maken misbruik van de krapte op de arbeidsmarkt door voor een paar honderd euro diploma’s te verkopen. De MBO Raad luidt de noodklok.

Heb je geen opleiding afgerond maar wil je wel aan het werk? Dan koop je ‘gewoon’ een diploma. Je hoeft alleen maar een mailtje te sturen en binnen twee dagen ontvang je het diploma per post, zo vertelt de website diplomakopen2019.nl. En nog belangrijker: het diploma wordt ‘netjes bij DUO geregistreerd’. Waterdicht en zonder consequenties. Verschillende websites bieden deze opmerkelijke dienst aan. De MBO Raad spreekt er schande van. „Het is vooral de schaamteloosheid van deze websites die ons zorgen baart. Je wordt zo makkelijk in de val gelokt. Dit is echt ernstig, het is georganiseerde handel”, vertelt voorzitter Ton Heerts.

Hoeveel websites er actief zijn kan de raad (nog) niet zeggen. Wel zijn er de afgelopen maanden door zowel werkgevers als mbo-opleidingen aangiftes gedaan. „Het gaat hier om tientallen aangiftes, maar het zijn er waarschijnlijk wel meer.” De valse diploma’s duiken vooral op in de sectoren zorg en techniek. Volgens Heerts spelen de aanbieders handig in op de krapte op de arbeidsmarkt.

Controleer het diploma

Omdat de diploma’s met het blote oog niet zomaar te onderscheiden zijn van de echte variant, waarschuwt de raad werkgevers alert te zijn en bij twijfel een potentiële werknemer niet aan te nemen. Om er zeker van te zijn dat een diploma echt is, kan een werkgever een check doen bij het diplomaregister van DUO, daar staan de diplomagegevens van erkende Nederlandse opleidingen. Een werkgever kan dit echter niet zelf doen, maar moet dit aan de sollicitant of werknemer vragen.

Volgens de teksten op de websites en vanuit de automatische e-mailtjes die zij sturen, hoeven klanten zich nergens druk om te maken. „Wij kunnen bepaalde instellingen identiek namaken waardoor het 100 procent waterdicht is”, zegt de site diplomakopen2019.nl in een mail.

Bij de site diplomanederland.nl waar je voor 640 euro een ‘officieel’ diploma kunt kopen vertellen ze hetzelfde verhaal en maken ze klanten zelfs alert op ‘nepaanbieders’. ‘Pas op voor nepaanbieders. Stuur ons aub een bericht als u een nepaanbieder kent’, staat er geschreven.

Heerts ontkracht het verhaal dat de nepdiploma’s in het register van DUO terechtkomen. „Dit hebben wij nagevraagd bij DUO en dit is niet waar. Deze beweringen maken de situatie nog erger dan hij al is.”

Twijfel

De werkgever is dus verantwoordelijk om te checken of een diploma echt is. Maar wordt er überhaupt om een diploma gevraagd aan een sollicitant? „Dat is aan de werkgever”, zegt woordvoerder Mieke Ripken van werkgeversorganisatie VNO-NCW. „Het ligt eraan hoelang je al op de arbeidsmarkt werkt. Als je bijvoorbeeld al twintig jaar meedraait lijkt mij de kans dat er naar je diploma wordt gevraagd minder groot dan als je net van het mbo komt. Het zou logisch zijn als je als werkgever er dan wél naar vraagt. En nu er nepdiploma’s blijken te bestaan, is het helemaal slim om te gaan doen.” Rikpen raadt werkgevers aan - zeker bij twijfel - om via de sollicitant het diploma bij DUO te checken. „Helaas kan de werkgever dit niet zelf.”

Bij Randstad zijn ze ook op de hoogte van de valse documenten. Wie een sollicitatiegesprek heeft bij het uitzendbureau moet zijn of haar originele diploma meenemen. „Geen kopietje dus”, legt hr-manager Joke de Groot uit. Randstad is bekend met het diplomaregister van DUO, maar controleert niet standaard alle diploma’s. „We gaan ten eerste uit van de eerlijkheid van de sollicitant. Daarna benaderen we referenties. Mochten we desondanks twijfelen dan kijken we of een diploma geregistreerd staat.”