Dit zijn de gevaarlijkste beroepen van Nederland

CBS en TNO maken de meest gevaarlijke beroepen van Nederland bekend. Chauffeurs geven het vaakst aan dat ze risico lopen, maar de meeste arbeidsongevallen gebeuren in de beveiliging.

Zulegha Elmont (21) heeft één van de gevaarlijkse beroepen van Nederland. Ze werkt nu drie jaar als beveiliger bij evenementen, musea en recepties. „Spanning opzoeken zit in mijn bloed”, vertelt ze. „Mijn vader zat in het leger. Bovendien houd ik ervan om mezelf uit te dagen en als dat ergens kan, dan is het wel in de beveiliging.”

Beveilingsmedewerker staat hoog in de lijst met gevaarlijke beroepen. Het Centraal Bureau voor de Statisitek (CBS) en TNO maken dinsdag de top-10 bekend (zie kader). De ranglijst bestaat uit beroepen waarbij werknemers het vaakst zelf aangeven dat ze gevaarlijk werk doen.

Op nummer één staan bestuurders van voertuigen en bedieners van mobiele machines. Denk bijvoorbeeld aan hijskraanmachinisten en vrachtwagen- en buschauffeurs. De helft van al deze bestuurders doet vaak of altijd gevaarlijk werk. Op twee staan beveiligers. Daaronder vallen ook politie, brandweer en militairen. Ook beveiligingswerkers, bouwarbeiders en elektriciens doen vaak gevaarlijk werk. Het soort gevaar verschilt per beroep. Zo lopen chauffeurs risico op botsingen en beveiligers hebben vaker te maken met geweld.

Meeste ongelukken in de beveiliging

Terwijl chauffeurs aangeven dat ze het vaakst in riskante situaties verkeren, gebeuren de meeste ongelukken in de beveiliging. Zo’n 4,3 procent van de politieagenten, brandweerlieden en beveiligingsmedewerkers had in 2018 een arbeidsongeval waarbij hij een dag of langer niet kon werken. Bij chauffeurs en machinisten is dat 3,5 procent. Bij beide beroepen is het verzuimpercentage na een bedrijfsongeval flink hoger dan gemiddeld: van alle Nederlandse werknemers moest slechts 1,5 procent thuisblijven na een ongeluk op het werk.

Als manager, jurist of marketingadviseur ben je trouwens het ‘veiligst’. Deze beroepen hebben met 0,5 procent het laagste percentage bedrijfsongevallen.

Altijd op je hoede

Elmont realiseert zich goed dat ze als beveiliger een gevaarlijk beroep heeft. „Je moet constant op je hoede zijn”, vertelt ze. „Ook als je een keer een dipje hebt. Je moet scherp blijven, want je hebt een hoop verantwoordelijkheden. Het is jouw taak om jezelf, je collega’s en de bezoekers veilig te houden.”

Gevaarlijk of niet, Elmont is erg blij met haar beroepskeuze. „Het is zo dynamisch”, vertelt ze. „Je hebt enorm veel afwisseling. Soms werk ik ‘s nachts tijdens een festival, dan weer ‘s middags in het museum. En zelfs binnen je dienst wissel je van post.”

Ze is zelf nog nooit in een echt riskante situatie beland, vertelt ze. „Je wordt als beveiliger getraind om te zorgen dat er geen gekke dingen gebeuren”, legt ze uit. „Wat ik het moeilijkst vind, is direct zijn en het niet persoonlijk opvatten als mensen nare dingen naar je roepen.”

Dat is soms best even slikken vertelt ze. „Gelukkig heb ik een manager die me steunt. Hij helpt me te realiseren dat mensen schelden op je uniform. Ze zien je als de beveiliger, het gaat niet om jou als individu.”

Vrouw in een mannenwereld

Ze benadrukt dat je als beveiliger echt in een team werkt. „Natuurlijk maak ik ook weleens een enge situatie mee,” zegt ze. „Bijvoorbeeld een dronken man die ineens wel heel dichtbij komt. Als ik mijn collega’s erbij roep, zijn ze er meteen. Ik werk bij ISG Security en ons team is één grote familie. The boys got my back.”

De meeste van haar collega’s zijn mannen, slechts een kwart van alle beveiligers is vrouw. Er komen wel steeds meer beveiligsters bij, blijkt uit jaarlijks onderzoek van de Beveiligersbranche. In 2015 was slechts 20 procent van de beveiligers een vrouw, in 2018 is dat 25 procent.

Ook andere ‘gevaarlijke beroepen’ zijn populairder bij mannen. In 9 van de 10 gevaarlijkste beroepen werken meer mannen dan vrouwen. Ook zijn mannen vaker betrokken bij een arbeidsongeval dat zo erg is, dat ze een dag of meer niet kunnen werken. Van alle Nederlandse werknemers had 1,7 procent van de mannen een ongeluk tijdens het werk dat tot verzuim leidde. Bij vrouwen was dit 1,2 procent.

Top-10 gevaarlijke beroepen

1. Bestuurders voertuigen en bedieners mobiele machines

2. Beveiligingsmedewerkers

3. Bouwarbeiders

4. Electriciens en elektronicamonteurs

5. Metaalarbeiders, machinemonteurs

6. Voedselverwerkende beroepen en overige ambachten (ook ongediertebestrijding en meubelmakers)

7. Productiemachinebedieners en assemblagemedewerkers

8. Vakspecialisten natuur en techniek

9. Tuinders, akkerbouwers en veetelers

10. Medewerkers persoonlijke dienstverlening (reisbegeleiders, koks, barpersoneel)