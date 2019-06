Werkplezier heel anders voor werkgever en werknemer

Wil jij liever leuke collega’s, een lekker muziekje op de werkvloer en misschien wel een kantoorhond of juist een kekke smartphone, dikke leaseauto en meer salaris? Werkgevers denken het laatste, maar werknemers gaan voor optie één.

Dat blijkt uit het Grote Werkplezier Onderzoek, dat Tempo-Team deed. Werknemers vinden de verbinding met hun collega’s heel belangrijk. Ze willen samen lachen, samen succes vieren, samen lunchen, maar ook samen balen. Van hun leidinggevende willen ze waardering en betrokkenheid. Werkgevers denken juist conservatief. Zij denken dat werknemers staan te popelen voor de nieuwste telefoon en een dure auto.

Nu op de arbeidsmarkt een enorme krapte is, zouden werkgevers zich volgens het onderzoek dus om andere dingen druk moeten maken. Zo kunnen ze talent aantrekken en stress voorkomen.

Die stress die de laatste jaren heftiger lijkt te worden – in Nederland hebben we hoge burn-out percentages – zien de onderzoekers niet terug in het werkplezier van de Nederlander. Gemiddeld geven we onze baan een dikke voldoende: een 7,4.

Werkgeluk

Toch zouden burn-out cijfers omlaag gaan, als het werkplezier omhoog gaat. „Dat is in andere onderzoeken wel duidelijk geworden”, aldus Arbeid- en Organisatiepsycholoog Lieke Bezemer. „Als het werkgeluk omhoog gaat, gaat het verzuim met 65 procent naar beneden en een burn-out zorgt natuurlijk voor verzuim.”

Plezier in je werk is gewoon heel belangrijk, benadrukt Bezemer. „Want zonder werkplezier is er geen werkgeluk en zonder werkgeluk kan je je talenten en kwaliteiten niet goed inzetten. Dat is niet fijn voor jezelf en niet voor de organisatie waar je werkt.”

Voor jonge werknemers is humor op de werkvloer heel belangrijk. Het liefst lachen we met onze collega’s en spelen we tussen de bedrijven door een spelletje met z’n allen. Die competitie geeft ook plezier. Ruim zeventig procent van de jongeren vindt meer plezier op het werk zelfs belangrijker dan een hoger salaris.

Vrijheid blijheid

Wat ook heel belangrijk is voor jongeren om plezier in hun werk te houden, is flexibiliteit. Een kleine zeventig procent geeft aan dat ze de mogelijkheid willen om last minute nog een vrije dag op te nemen - als het ineens 35 graden wordt en je genoodzaakt bent naar het strand te gaan bijvoorbeeld.

Wat helemaal niet zo belangrijk is als veel werkgevers denken, is een bedrijfsuitje. Uit het onderzoek blijkt dat werkgevers het belang van bijvoorbeeld gezamenlijke uitjes, stoelmassages en sportschoolabonnementen overschatten. Voor samen bootcampen of borrelen buiten werktijd staan werknemers al helemaal niet te trappelen.

Arjen Banach, expert op het gebied van leiderschap, organisatiecultuur en positieve psychologie benadrukt dat je werk geen straf moet zijn: „Je werkdag moet leuk zijn en genoeg toffe momenten bevatten, anders houd je het niet lang vol. Je werkplek moet een plek zijn waar je niet heen moet, maar heen wilt gaan.”

Over het algemeen zijn Nederlanders best gelukkig met hun werk. Meer dan de helft geeft zijn werkplezier een acht of hoger. Slechts vijf procent beoordeelt zijn of haar werkplezier met een onvoldoende. Meer dan een kwart is écht heel gelukkig met hun werk: zij geven aan iedere dag met plezier naar het werk te gaan.

Een goede sfeer is het belangrijkst voor dat plezier. Of dat nu komt door een kantoorhond, een verzameling planten of een nieuw schilderijtje maakt volgens Bezemer niet uit: „Voor de één is een werkomgeving prettig als de hond mee mag en voor de ander niet dus daar moet je met collega’s afspraken over maken”, zegt Bezemer. „Het is wel zo dat als er een fijne sfeer hangt, dat bijdraagt aan het werkplezier. Werkgevers doen hierover vaak aannames, maar ze zouden werknemers de vraag moeten stellen waar zij gelukkig van worden. Zo investeer je niet in een fancy espressobar om vervolgens van iedereen te horen dat een kopje thee ook goed is.”