Werkende Nederlander wil in 2019 een hoger salaris

Het begin van het nieuwe jaar is natuurlijk dé tijd van goede voornemens en nieuwe kansen en doelen. Ruim één op de vijf werkende Nederlanders heeft in 2019 het voornemen om zijn werkgever om salarisverhoging te vragen. Ook zijn het volgen van een cursus, training of opleiding populaire voornemens; een kleine 30 procent zegt dit van plan te zijn. Bijna een kwart van de Nederlanders wil het komende jaar een betere balans tussen werk en privé bereiken. Dat blijkt uit het grote nieuwjaarsonderzoek van online pensioenuitvoerder BeFrank.

Hoger loon

Opvallend is dat het vooral mannen zijn die hun zinnen op een hoger loon hebben gezet. Zo'n 30 procent van de mannen is van plan om hier dit jaar werk van te maken, tegenover slechts 13 procent van de vrouwen. Ook als het gaat om promotie, leggen mannen de lat een stuk hoger. Iets meer dan een op de tien vrouwen heeft het voornemen om in 2019 een stapje hogerop te komen. Bij mannen ligt dat percentage op 22 procent. Nog een aantal andere werkgerelateerde voornemens zijn minder overwerken, meer leuke dingen doen met collega's, gezonder leven op het werk en een nieuwe baan zoeken.

Ambitieus

Aan goede voornemens, nieuwe doelen en kansen in ieder geval geen gebrek dus. Voor bijna al die wensen geldt dat vooral de millennials ze hardop uitspreekt. Salarisverhoging? Bijna 40(!) procent van de medewerkers tot 30 is van plan om hier in 2019 om te vragen. Ook het volgen van een cursus, training of opleiding is bij twintigers zeer in trek. Ruim 40 procent van deze groep is van plan om hier het komende jaar werk van te maken.