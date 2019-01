Help je graag mensen? Word recruiter!

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: recruiters gezocht!

„Ik had niet gedacht dat ik als recruiter aan de slag zou gaan”, vertelt Elisa Luijken. „Toch werk ik nu al anderhalf jaar met veel plezier in dit vak.”

Ze was nog bezig met afstuderen, toen IT-wervingsbureau Seven Stars haar benaderde. Zij hadden namelijk dringend recruiters nodig, want door de krappe arbeidsmarkt is er veel werk voor personeelswervers. Zoveel werk, dat er nu ook een tekort is aan recruiters.

De recruiter staat zelfs op de lijst ‘moeilijk vervulbare beroepen’ van het UWV. Vooral in de bouw, ict en gezondheidszorg zijn werkgevers naarstig op zoek naar mensen die nieuw personeel aantrekken, werven en selecteren. Dat is niet zo gek, want dat zijn de sectoren met het grootste personeelstekort.

Recruiters worden niet alleen gezocht om te werken binnen één organisatie, maar ook voor recruitmentbureaus. Ze zoeken naar geschikte mensen voor allerlei opdrachtgevers. Voorbeelden van dit soort recruitmentbureaus zijn Hays, Randstad of IT-dienstverlener Seven Stars. Zulke bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond, blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. De afgelopen vijf jaar is het aantal personeelswerving- en recruitmentbureaus verdubbeld: van 1251 in 2013, naar 2473 in 2018.

„Zowel bij bedrijven als bij wervingsbureaus is een tekort aan mensen”, beaamt Robert van Veggel, managing director Nederland bij Hays. „We zoeken constant, ook voor onszelf.”

Weinig aandacht

Op LinkedIn plaatsten bedrijven alleen al afgelopen week een tweehonderd nieuwe oproepen voor personeel. En Luijken vertelt dat zij en haar collega’s regelmatig zélf gebeld worden door recruiters, om te vragen of ze interesse hebben in een nieuwe werkgever. Eén van de oorzaken van het tekort is dat er weinig aandacht is voor het beroep op hogescholen. Er bestaat geen specifieke recruitment-opleiding, maar volgens Van Veggel sluiten HBO-opleidingen zoals HR en Commerciële Economie wel goed aan. Luijken volgde zo’n HR-studie, maar toch was recruiter voor haar niet de ‘logische’ stap. „Tijdens de studie wordt niet specifiek ingegaan op het vak”, legt ze uit. „Met mijn opleiding kun je veel kanten op. HR is een combinatie tussen bedrijfskunde en personeelsmanagement. Recruitment is daar een onderdeel van.”

Ze wist dus niet precies wat ze wilde doen, maar wel dat ze graag wilde werken bij een kleine organisatie. „Ik had stage gelopen bij grote corporates en wilde nu graag aan de slag bij een bedrijf waar iedereen elkaar kent en de lijntjes kort zijn. Dat was zo bij Seven Stars. Het gesprek was heel leuk, dus ik dacht: waarom niet?”

Het bevalt goed, vertelt ze. „Ik heb veel afwisseling: het ene moment ben ik aan het bellen en internet aan het afspeuren, dan weer op bezoek bij klanten”, vertelt ze. „Als je het leuk vindt om mensen te helpen, dan is dit een prachtig beroep.” Het is niet voor iedereen geschikt. „Je moet wel een doorzetter zijn, want het is momenteel niet makkelijk om mensen te vinden. Soms hoor je wel tien keer achter elkaar ‘nee’ voordat je iemand vindt voor een klus.”

Je persoonlijkheid

Of je geschikt bent, hangt vooral af van je persoonlijkheid, zegt ook Van Veggel. Hij vertelt dat je eigenlijk met elke HBO-opleiding recruiter kunt worden. Als je bijvoorbeeld uit de zorg of IT komt is dat zelfs een voordeel, want in die vakgebieden worden veel recruiters gezocht. Hij is zelf van huis uit bedrijfseconoom, maar werd 21 jaar geleden recruiter omdat hij meer met mensen wilde werken. Als je geen ervaring hebt met personeelswerving is dat bij Hays geen probleem, want het bedrijf is een eigen Academy begonnen. „Hier leiden we onervaren talent op”, vertelt Van Veggel. „Als we iemand aannemen, kijken we vooral naar capaciteiten en persoonlijkheid. Als je een commerciële instelling hebt, graag met mensen werkt én ambitieus bent, dan past het beroep waarschijnlijk goed bij je.”

Maar wat gebeurt er als de krapte op de arbeidsmarkt voorbij is? Zit je dan als recruiter zonder baan? „Het is een conjunctuurgevoelige job”, vertelt Eric Houwen van branchevereniging Recruiters United. „Als het slechter gaat met de economie, zijn minder recruiters nodig. Dat is ook een reden dat er te weinig mensen zijn: tijdens de crisis zijn veel recruiters overgestapt naar een andere baan. We moeten de pool dus weer opbouwen.”

Maar voorlopig is er nog genoeg werk voor recruiters. De branchevereniging probeert het vak te promoten, bijvoorbeeld tijdens evenementen en door opleidingsnormen te ontwikkelen. Houwen: „De werkloosheid is historisch laag en het lijkt erop dat dit nog wel even zo blijft. Vooral in bepaalde beroepen, zoals zorg en IT. Daar blijft dus ook vraag naar specialistische recruiters.”