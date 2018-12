Stressende starters: wat doe je aan naar je 1e baan?

Het is al spannend genoeg, een eerste werkdag. Naast piekeren over je werkzaamheden, is daar ook nog je outfit. Je wilt graag een goede indruk maken en toch nog enigszins jezelf blijven. Dat kan flink wat stress opleveren.

Want alhoewel een groot gedeelte van de oudere generatie werkende Nederlanders niet om een dresscode hoefde te piekeren bij het eerste baantje, is dat nu wel anders. Twee op de drie starters tussen de 18 en 23 jaar hebben te maken met een dresscode, blijkt uit onderzoek van LinkedIn onder ruim duizend Nederlanders.

Verschillen per sector

Een formele dresscode, die je zo op papier krijgt bij het tekenen van je contract: in veel landen is het gebruikelijk. In een document lees je wat je wel (een grijs, blauw of zwart pak) en niet (te strakke kleding, korte rokjes) mag. In Nederland moeten we het vooral doen met informele regels en afspraken, die je vaak zelf moet uitvogelen en die per sector enorm kunnen verschillen.

Dionne (27) had ineens wel een dresscode om rekening mee te houden.

Van reclamebureau naar marketeer

Dat er tussen sectoren verschillen bestaan, is precies wat de 27-jarige Dionne Knooren momenteel ervaart. Na haar studie en het werk voor haar blog was ze drie jaar lang werkzaam als online marketeer bij een reclamebureau. Daar was op het gebied van kleding ‘niets te gek’.

Sinds deze maand is ze aan het solliciteren bij grotere, serieuzere bedrijven en opeens moet ze flink nadenken over haar outfitkeuzes. „Voor sollicitatiegesprekken is het al een issue, laat staan als je in dienst bent als interimmer. Ik heb de nette blazers en bloesjes uit de kast getrokken, soms een rokje voor een toch wat nettere look.”

'In een rokje word ik zó naar huis gestuurd'

De 25-jarige Annabella Kongchuaychart heeft zich ook te houden aan kledingcodes. Niet een veeleisende baas, maar haar eigen veiligheid is hier de motivatie voor. Ze is verpleegkundige psychiatrie en verslavingszorg in opleiding en werkt in een tbs-kliniek. In een kort rokje en ‘crop-top’ zou ze natuurlijk „zo naar huis worden gestuurd”, en dus deed ze voor haar intake nog even navraag.

Annabella: „Je hebt te maken met cliënten en daar moet je je op aanpassen. Een decolleté is not done, en ik zou zelf niet zo snel een jurkje aantrekken en mijn haren los dragen. Ook een hoodie is niet direct een goed idee. Open schoenen: nooit!” De twintiger gaat vaak voor een professionele, casual look met een broek en sneakers. „Als je niet op zo’n werkplek als de mijne werkt, zou ik zeggen: trek lekker aan wat je wilt.”

Business smart, business casual? Foto: Unsplash

Dress to impress

Naast het feit dat de jonge honden op de werkvloer zich vaker aan de regels moeten houden, hebben ze hier ook nog eens meer zorgen over. Dertien procent kleedt zich om indruk te maken en een op de tien starters laat weten onzeker te zijn over de kledingkeuze op werk en hierover wakker te liggen.

Wanneer er een afspraak op de agenda staat, gaat het stresslevel ook omhoog bij bijna de helft van de ondervraagde starters. Bij de professionals vanaf 39 jaar, ligt dit aantal met 24 procent een stuk lager, blijkt uit het onderzoek van het online netwerk voor vakmensen.

Tip: let op je kleurgebruik

Of je nu een starter of een senior of iets daar tussenin bent: er zijn een aantal go-to's die altijd handig zijn om in je oren te knopen. Styliste Nathalie Bharos drukt op het hart om, wat je ook aantrekt, ervoor te zorgen dat het schoon, verzorgd en kreukloos is. Cliché maar waar: daar horen ook je schoenen bij. Poetsen die handel! Bharos: „Je kleurgebruik brengt ook onbewuste associaties met zich mee. Ben je bewust van de functie waar je op solliciteert, wat je wilt uitstralen en zoek daar de goede kleur bij uit.”

Naast een teveel aan parfum, make-up en sieraden zijn goedkope, niet ademende stoffen een faux pas. „Zorg ervoor dat je ademende kleding aan hebt die comfortabel zit en waar je je zelfverzekerd in voelt. De aandacht gaat dan sneller naar je gezicht en je uitstraling.”

Insta-inspiratie

Twijfel je over wat je wel en niet kan dragen? Pols het, nog voor je eerste werkdag, bij de recruiter of collega’s. En: beter iets te formeel, dan te casual. Wie niet elke dag in hetzelfde kloffie wil verschijnen, kan toevlucht zoeken op Instagram. Kleurrijke, vrouwelijke en creatieve werkoutfits vind je bij @the_art_of_workmode. Meer zakelijke, chique werkkleding vind je bij het account van advocaat @style_by_aggie. Natuurlijk kan je ook altijd even door de hashtag #workoutfit en alle varianten hierop scrollen voor inspiratie.