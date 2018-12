‘Probeer als leidinggevende niet populair te zijn’

De meeste leiderschapsboeken gaan over wat succesvolle leiders doen, maar ze vertellen je meestal niet hoe je je ontwikkelt tot zo’n leider. Volgens spreker en auteur Joël Aerts moeten we juist daar veel meer aandacht aan besteden.

„4 principes, 5 stappen, 6 tips…”, begint Joël Aerts, auteur van het boek Ontwikkel je Leiderschap. „Allemaal over hoe jij het gedrag van een succesvolle leidinggevende óók kunt toepassen in jouw leven. Maar zo makkelijk werkt het niet. Iedere leider is anders en leidinggeven aan een groep laboranten werkt anders dan aan een groep jonge saleshonden.”

De inspiratie voor zijn boek komt voort uit zijn eigen leven. „Op jonge leeftijd ging ik ontwikkelingshulp doen in Afrika. Al snel moest ik leidinggeven, terwijl ik daar helemaal geen ervaring mee had. Vandaaruit kreeg ik de behoefte om me te verdiepen in leiderschapsontwikkeling.”

‘Een geboren leider’ is een gevleugelde uitspraak. Wat vind je daarvan?

„Dat beeld hebben we vaak door charismatische leiders, zoals Obama. Maar de meeste leiders worden niet geboren, ze ontwikkelen zich en verschillen enorm van elkaar. Uit onderzoek blijkt dat je leiderschap voor 70 procent toch echt zelf moet ontwikkelen.”

Hoe doe je dit?

„Als leider krijg je minder en slechtere feedback, blijkt uit onderzoek. Terwijl het cruciaal is voor je ontwikkeling. Vraag daarom heel specifiek en herhaaldelijk aan je collega’s wat je anders kunt doen. En als je het dan ontvangt, moet je niet gaan verklaren en verdedigingen.”

Moet je als leider iedereen hetzelfde behandelen?

„Leiderschap gaat over mensen. Iedereen is anders en daar moet jij als leider mee dealen. Natuurlijk moet je duidelijk zijn en soms één lijn trekken, maar daarnaast is een persoonlijke benadering belangrijk. Het is jouw taak om als leider een plek te creëren waar iedereen het best tot zijn recht kan komen. Leiderschap is maatwerk.”

Is leiderschap eenzaam?

„Het is een valkuil om iedereen te vriend te houden. Er willen altijd mensen linksaf, terwijl jij rechtsaf wilt, en andersom. Het is jouw taak om koers te kiezen en duidelijk te communiceren. Dat kan soms eenzaam zijn, omdat je bepaalde verantwoordelijkheden niet met andere kunt delen, maar een sterke leider is ook kwetsbaar. Doen alsof je alles weet is onzinnig, dat hebben medewerkers echt wel door.”

Tijdens verjaardagen wordt vaak geklaagd over slechte leidinggevenden. Hoe komt dat?

„Leiderschap is vaak een tweede professie. Je hebt een passie voor onderwijs, zorg of ontwikkelingswerk, en vandaaruit krijg je er managementstaken bij. De meeste mensen hebben er dan ook niet voor gestudeerd en het is vaak niet een van hun grootste passies. Ze doen het erbij omdat het de volgende stap in hun carrière is. Daarnaast moet je als leider soms lastige besluiten nemen. Dan kun je niet iedereen te vriend houden of altijd populair zijn. Dat moet je dan ook vooral niet proberen, want dan ga je echt ten onder als leidinggevende.”

