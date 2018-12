Kerstborrel? Trek je glitters uit de kast!

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: de kerstborrel.

Krijg je dit jaar alleen koffie en een kerstpakket? Of ben je de hele avond zoet met eten, drinken en activiteiten? De kerstborrel is traditie en toch ziet zo’n feest er in elke organisatie anders uit. Bovendien verschillen de trends per jaar. Wat kun je verwachten en hoe ga je daarmee om?

Erik Kroon van Bedrijfsfeest.nl heeft goed zicht op wat Nederlandse bedrijven doen met kerst. Hij organiseert feesten voor allerlei type organisaties: van (semi-)overheid tot it-bedrijven en zorgorganisaties. „Kerst valt gunstig dit jaar voor de bedrijfsborrel”, zegt hij. „Ik zie dat veel bedrijven de kerst- en nieuwjaarsborrel combineren. De meest populaire data dit jaar zijn donderdag 20 en vrijdag 21 december.”

Er zijn uitzonderingen. Bij webwinkelgigant Coolblue is de kerstborrel al lang achter de rug. Op het hoofdkantoor vieren de medewerkers het feest namelijk altijd in oktober. De reden is simpel: voor Coolblue is december de drukste maand van het jaar. „Maar we houden wel heel erg van kerst”, aldus de woordvoerder. „Dus vieren we het wat eerder.”

Sober of uitgebreid?

De meeste bedrijven vieren het feest komende weken. Soms onder een andere titel: op een Amsterdamse basisschool vieren de leraren de 'winterborrel', zodat ook andere geloven zich thuis voelen. In elk bedrijf gebeurt wel iets, maar lang niet overal is er een uitgebreid diner. Zo kunnen medewerkers van postbezorger Sandd 's ochtends een kopje koffie, iets lekkers en het kerstpakket ophalen. En bij een PostNL-depot in Noord-Brabant is er wel een borrel met kerstdiner, maar die wordt niet volledig vergoed door de zaak. Ook bij diverse overheidsorganisaties is de kerstborrel iets soberder dit jaar, omdat een spetterend feest niet past in de tijd van bezuinigingen.

Het heeft allemaal te maken met de financiële situatie van bedrijven. Bedrijven die een goed jaar hebben gehad, vieren uitgebreider feest. Arbeidspsycholoog Tosca Gort van bureau GORTcoaching verwacht dat het bedrijfsleven over het algemeen meer uitpakt. „Het gaat beter met de economie en de welvaart stijgt”, vertelt ze. „Dat zie je meteen terug op de kerstborrel. Ik verwacht dit jaar dat de meeste bedrijven net iets meer doen wat betreft catering: cocktails, non-alcoholische drankjes, leuke hapjes.”

Interactieve ‘break’

Kroon ziet ook dat bedrijven vaker een activiteit organiseren. „Het is dit jaar meer dan alleen bier en bitterballen”, beaamt hij. „Meestal vindt het feest wel plaats in de eigen kantine. Veel bedrijven doen een quiz. Die gaat dan over zaken die speelden in het bedrijf het afgelopen jaar, of over de collega's.”

In elk geval zit er een ’interactieve break’ in het programma, vertelt hij. Bij aluminiumverwerker Eurotech organiseren ze bijvoorbeeld een tombola, bij de leraren wordt gedanst en bij bureau GORTcoaching is er een escape room.

„Als je als feestcommissie budget hebt voor activiteiten: doe het dan", adviseert de arbeidspsycholoog. „Alles om meer verbinding te creëren tussen collega's, is een goed idee. Bovendien waarderen mensen het.”

De meeste mensen dan. Niet iedereen heeft zin om in zijn vrije avond met zijn collega's door te brengen. Maar niet meedoen is geen optie, zegt Gort. „Dat is ondankbaar. Je maakt een slechte indruk op je werkgever en je collega's. Wees beleefd en maak er een leuke avond van.”

Glitters en kersttruien

Hoe doe je dat? Besteed ten eerste aandacht aan je outfit. Terwijl je vorig jaar nog prima in je dagelijkse werkkleding kon verschijnen, mag het volgens Gort dit jaar weer wat chiquer. „Trek de glitters uit de kast”, is haar advies. „Aandacht besteden aan je kleding is weer een manier om je waardering te uiten.”

Houd je aan de dresscode als die er is. Zo niet, dan is casual met een feestelijk tintje de veilige keuze. Meestal is de borrel na werktijd en je wilt niet de hele dag in galakleding lopen. Volgens Kroon hebben de meeste bedrijven ook geen klassieke kledingvoorschriften. „Black tie of stropdas zie je nauwelijks”, vertelt hij. „En gek genoeg is de kersttrui als dresscode nog steeds populair.”

‘Wees een leuk mens’

Pakt jouw bedrijf uit met kerst? Houd je dan ook meer aan de etiquette, adviseert Gort. Dat gaat niet zozeer over de juiste vork gebruiken, maar meer over de manier van omgaan met collega's. „Kom op tijd, kijk niet continu op je mobiel en wees galant'’, zegt ze. „Benader iedereen positief, ook die ene collega die je niet mag. Houd het gezellig, sla onderwerpen als politiek en religie even over.'’

Waar moet je het dan wél over hebben met je collega's? „Toon oprechte interesse’', zegt ze. Vraag bijvoorbeeld iemand naar zijn hobby's, gezin of plannen voor de kerstvakantie. Persoonlijke gesprekken tijdens de kerstborrel zijn volgens Gort ook nog eens goed voor je carrière. „Bijvoorbeeld als je leiderschapsambities hebt’', zegt ze. „Mensen volgen ten slotte liever een positieve leider. Uit dankbaarheid naar je team en wees een leuk, liefdevol mens.’'