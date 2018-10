Verdien jij te weinig? Zo los je dat op met je baas

Elke maandag helpt Metro je carrière op weg met verhalen over de arbeidsmarkt. Vandaag: wat doe je als je collega meer verdient dan jij?

Weten jouw collega’s wat jij verdient? In de meeste bedrijven is praten over salarissen nog steeds taboe. In Nederland praat slechts 23 procent van de werknemers openlijk over salaris, blijkt uit onderzoek van vacaturesite Stepstone. De helft van de Nederlandse werkenden vertelt alleen aan familie wat hij verdient en een derde van de Europeanen verzwijgt het compleet. Praten over salaris voelt ongemakkelijk. Organisatiepsycholoog Kilian Wawoe van de Vrije Universiteit (VU) vertelde in het televisieprogramma Wat Verdien Je hoe dat komt: „Wie veel verdient schaamt zich vaak een beetje en wie weinig verdient, voelt zich niet genoeg gewaardeerd.”

Bovendien kan het zorgen voor ongemakkelijke situaties. Stel je voor: jij en een studiegenoot worden tegelijkertijd aangenomen voor een zelfde functie. Tijdens een vrijdagmiddagborrel vertelt je collega terloops dat hij 2.000 euro per maand verdient. Dat is 300 euro meer dan jij. Wat doe je?

Motivatie

„Stap niet meteen naar je leidinggevende, zoek eerst uit hoe het zit”, zegt Matthijs Hamster van trainingsbureau Careerwise. Hij traint jonge professionals en vertelt dat ongelijkheid in salarissen regelmatig voorkomt, maar niet altijd onrechtvaardig is. „En rechtvaardigheid, daar gaat het om”, vertelt Hamster. „Eerlijkheid en waardering voor wat je presteert, zijn super belangrijk voor je motivatie. Als jij het gevoel hebt dat je ongelijk behandeld wordt, ga je op den duur met minder plezier naar je werk.”

Bovendien is ongelijke beloning in sommige gevallen bij wet verboden. In de Algemene Wet Gelijke Behandeling staat dat er geen salarisonderscheid mag zijn op grond van sekse, herkomst of religie. Dat betekent bijvoorbeeld dat een mannelijke collega niet meer geld mag verdienen dan een vrouw, alleen omdat hij een man is. Volgens die wet mag er ook geen verschil zijn tussen deeltijdwerkers en voltijdwerkers en mensen met of zonder handicap. Meestal betekent een lager salaris niet dat je wordt gediscrimineerd. Er zijn namelijk meer redenen voor een verschil in salaris dan je zou denken. Stichting Loonwijzer beschrijft op welke grond er wel een verschil in beloning mag zijn. Dat is bijvoorbeeld zo als jouw collega valt onder een andere cao, als hij in een hogere functieschaal is ingedeeld of omdat hij in zijn vorige baan ook al meer verdiende. Een verschil in salaris is zelfs toegestaan als je collega gewoon beter kon onderhandelen met de baas. „Bedenk je ook dat niemand gelijk is of gelijk presteert”, zegt Hamster. Wie meer werkervaring heeft, kan bijvoorbeeld een hoger salaris vragen. Het hoeft dan niet eens te gaan om ervaring in dezelfde functie. Voor sommige banen kan vrijwilligerswerk of zorg voor kinderen ook meetellen.

Leaseauto

Beschuldig je baas dus niet direct van discriminatie. Heb je het vermoeden dat je niet eerlijk beloond wordt, zoek dan eerst uit of het echt zo is. Het kan best zijn dat je collega het bedrag overdrijft. Die 2.000 euro, is dat bruto of netto? En werkt jouw collega hetzelfde aantal uren als jij? „Kijk ook naar secundaire arbeidsvoorwaarden”, zegt Hamster. „Een beloning is namelijk meer dan geld. Misschien krijg jij wel extra’s die jouw collega niet heeft, zoals een leaseauto of cursussen.”

Vraag dus nog eens op een rustig moment aan je collega hoe het zit. Je kunt het ook bespreken met je manager of een medewerker van personeelszaken.

Gesprek met de baas

„Zit het verschil in salaris je nog steeds dwars? Doe dan je huiswerk en ga het gesprek aan met je baas. Vertel wat het met je doet in termen van werkplezier en energie”, zegt de loopbaanexpert. „Zoek vooraf ook uit waarop je recht hebt. Welk salaris is voor jouw functie en ervaring normaal? Vraag het bijvoorbeeld aan een oud-collega, een recruiter of mensen die bij concurrenten werken.”

Laat verder zien wat jij toevoegt aan het bedrijf. Als jij bijvoorbeeld laat zien dat je de laatste tijd meer nieuwe klanten hebt binnengehaald, kan dat je werkgever overtuigen je eerlijker te belonen.

Verwacht niet dat je na zo’n gesprek meteen honderden euro’s extra salaris krijgt, waarschuwt Hamster. „Soms is een salarisverhoging niet meteen mogelijk in een bedrijf. Kijk ook eens naar secundaire voorwaarden. Vraag of je baas bijvoorbeeld die interessante cursus of opleiding wil betalen. Of drop een paar minder leuke taken met behoud van salaris.”

Solliciteren

Neemt je baas je niet serieus of ben je niet tevreden met de oplossing, dan kun je nog hulp vragen aan de ondernemingsraad, personeelsvereniging of vakbond.

Levert dat niks op? Dan kun je beter op zoek naar een andere baan. „Zet hoog in als je nu een aannamegesprek voert”, tipt Hamster. „Dit is de tijd om te gaan staan voor wat je waard bent. En bedenk dat er meer is dan alleen salaris. Uitdaging, leuke taken en persoonlijke ontwikkeling kunnen uiteindelijk veel meer bijdragen aan jouw werkplezier dan honderd euro meer of minder in de maand.’