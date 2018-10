Twee derde millennials niet blij met zijn leven

Een overgrote meerderheid (66 procent) van de millennials tussen de 25-35 jaar in Nederland is niet blij met zijn of haar leven op dit moment. Dat blijkt uit onderzoek van vacaturesite Monsterboard.

Van de ondervraagden zegt 40 procent op dit moment niet op zijn plek te zitten als het gaat om hun baan. De helft had liever een andere studie gekozen, als ze opnieuw mochten kiezen. Daarnaast hebben millennials regelmatig het gevoel dat mensen uit hun omgeving meer genieten van hun leven of werk dan zijzelf. Meer dan de helft van de ondervraagden geeft aan dat ze het gevoel hebben dat ze dingen missen door de posts van hun vrienden op sociale media.

Dit onderzoek bevestigt opnieuw hoe serieus het probleem is, zegt millennial-expert Jasper Schouten. Hij schreef het boek Het millennial mysterie: jong kansrijk, gedreven en toch niet tevreden. „Veel millennials zijn niet blij met hun leven, terwijl we het in Nederland zo goed voor elkaar hebben. Dat is merkwaardig, maar wel te verklaren.”

Zoveel keuzes

Allereerst spelen de oneindige keuzemogelijkheden een rol, weet hij. „Niet alleen zijn het aantal potten pindakaas in de supermarkten de laatste jaren enorm gestegen, maar ook de carrièremogelijkheden. Er zijn zo oneindig veel keuzes." Daarnaast weten 35-minners volgens hem tegenwoordig niet goed meer wat ze willen. „Door opvoeding, vrienden en de media zijn millennials het beeld van prestatiemaatschappij gaan overnemen. Ook al is dat vaak niet wat ze willen.”

Veel twintigers hebben een studiekeuze moeten maken in de naloop van de crisisjaren, iets wat volgens Schouten ook meespeelt bij het ontevreden gevoel van millennials. „Je koos toen eerder voor een opleiding met goede toekomstperspectieven, dan voor een opleiding die dat niet had, terwijl je die wel leuker vond. Met als gevolg dat je nu ergens zit waar je liever misschien niet zat.”

Reflectie

Daarnaast is er nog een andere oorzaak, benadrukt Schouten. „Er is onze gejaagde maatschappij te weinig tijd voor zelfreflectie. Terwijl het juist zo belangrijk is om stil te staan bij wat je echt wil.” Hij doet dan ook een oproep aan bedrijven en onderwijsinstellingen: plan voldoende tijd in voor persoonlijke ontwikkeling. „Veel organisaties focussen zich namelijk op de professionele ontwikkeling, terwijl juist die persoonlijke zo belangrijk is.”

Maar ook de jongvolwassene zelf kan aan de slag. „Wees eerlijk naar je vrienden en ouders. Zet het ‘het lukt me allemaal wel’-masker af en durf eerlijk te zijn. Door erover te praten, hoor je ervaringen van anderen. Dat helpt weer bij het maken van keuzes in je leven en werk. Als je niet uitkomt, schakel dan een coach in.”