Knappe sollicitant mag vaker op gesprek komen

Een sollicitant met een knap uiterlijk maakt tijdens een sollicitatieproces meer kans dan iemand met een minder mooi uiterlijk. Dat blijkt uit een onderzoek van CVster, een bedrijf waar je online je cv kunt opstellen.

Het bedrijf verstuurde bijna 300 sollicitaties vanuit fictieve sollicitanten; waarvan twee ‘knap’ en twee ‘minder mooi’. De cv’s waren, op de foto na dus, verder identiek. De mannen solliciteerden voor administratief medewerker en de vrouwen op vacatures voor accountmanager.

Minder uitnodigingen

Uit het onderzoek bleek dat knappe sollicitanten (zowel man als vrouw) in 42 procent van de gevallen een positieve reactie van recruiters ontvingen. Van de sollicitanten met een minder mooi uiterlijk kreeg slechts 15 procent een reactie.

Met email tracking software werden alle sollicitaties geanalyseerd. Hierbij werd gekeken of beide cv’s uit de bijlage van de twee sollicitatiemails werden geopend, zodat de ontvanger zowel de aantrekkelijke sollicitant als de minder aantrekkelijke sollicitant onder ogen zou krijgen.

Dat recruiters discrimineren op de arbeidsmarkt is bekend. Uit vorig onderzoek van het bedrijf bleek dat discriminatie tijdens het sollicitatieproces al in een vroeg stadium begint. Bedrijven openden sollicitatiemails die onder de verzonnen naam ‘Arthur van Landschot’ een stuk vaker dan mails die werden verstuurd onder de verzonnen namen 'Anil Yirak', 'Azzedine Boutahire' en 'Kwabena N'Golo'.

Dat er ook wordt gediscrimineerd op uiterlijk is een nieuwe pijnlijke constatering, zegt Robin Bakker van CVster. „We hadden al wel het vermoeden dat er verschillen zouden bestaan, maar dat die zo groot zouden zijn, hadden we niet verwacht."

Verder bleek uit het onderzoek dat zowel mannelijke als vrouwelijke recruiters duidelijk een voorkeur hebben voor knappe sollicitanten van het andere geslacht. Als de recruiter een man was, had een knappe vrouwelijke sollicitant 69 procent meer kans op een positieve reactie, dan een minder knappe vrouwelijke sollicitant met hetzelfde cv. De mooie mannelijke sollicitant kreeg van de vrouwelijke recruiters 73 procent meer positieve reacties dan de minder mooie sollicitant.

De foto's die gebruikt zijn op de fictieve cv's. Links was de knappe sollicitant, rechts de minder knappe sollicitant.

'Snijden zichzelf in de vingers'

Een harde conclusie, maar het verbaast me niet, zegt Gregor Walz. Hij is socioloog en onderzoeker op het gebied van arbeidsmarkt en discriminatie. „Het gebeurt, omdat recruiters zich nu eenmaal laten leiden door uiterlijkheden. Of dat mag is een lastige vraag, aangezien uiterlijk geen beschermde discriminatiegrond is, zoals geslacht, etniciteit en leeftijd dat wel is.”

Maar het zegt wel dat selecteurs vaak niet in staat zijn om relevante aspecten uit een cv te halen, benadrukt hij. „Ze gaan eerder voor irrelevante aspecten zoals uiterlijk. Maar daar snijden ze alleen zichzelf maar mee in de vingers. Je kunt wel een mooi iemand aannemen, maar als diegene niet goed kan programmeren, heb je weinig aan zo'n iemand.”

6 tips voor een beter CV

Recruiter en sollicitatiecoach John Koeman krijgt iedere dag tientallen cv’s voor zijn neus. Hij weet dan ook als geen ander wat wel en niet werkt. Hij geeft zes tips!

1. Begin je cv met drie kernwoorden

Uit onderzoek blijkt dat een recruiter positief gestemd raakt na het lezen van positieve woorden. Schrijf daarom drie woorden op die duidelijk maken dat je uniek bent. Wat kun jij wat een ander niet kan? En denk dan niet aan woorden als proactief of teamspeler, maar bijvoorbeeld stabiel onder stress, goed in omgang met lastige klanten of een probleemoplosser op het werk.

2. Wees zo concreet mogelijk en noem resultaten

Hoe concreter hoe beter. Zeg dus niet dat je voor 'bepaalde grote klanten hebt gewerkt', maar noem ook die grote klanten. Zeg niet alleen dat je de omzet hebt verhoogd, maar noem ook het percentage.

3. Plaats een foto

Een cv is wie jij bent en een foto is daar een cruciaal onderdeel van. Het is belangrijk dat je een twinkeling kunt aflezen in de ogen. Kies voor dezelfde foto die je ook op LinkedIn hebt, zodat dit herkenbaarheid geeft.

4. Schrijf op wat je passies zijn naast je werk

Uit onderzoek blijkt dat recruiters gemiddeld maar zeven seconden naar een cv kijken. Zorg daarom dat je indruk maakt en een bijzonder cv hebt. Dat doe je door niet alleen je werkervaringen op te schrijven, maar ook te noemen wat je passies zijn. Als je bijvoorbeeld penningmeester bent bij de tennisvereniging zegt dat iets over je competenties. Je bent nauwkeurig en kunt waarschijnlijk goed overzicht houden.

5. Schrijf ook een aantal slechte eigenschappen op

Je toont daarmee aan dat je zelfkennis hebt.

6. Lieg niet!

Het internet vergeet niks. Recruiters maken gebruik van zoekmachines die niet heel bekend zijn, waardoor ze achter (bijna) alles kunnen komen. Als jij zegt dat je verkoopmanager bent, maar in een oude PowerPoint die nog online staat, ziet een recruiter dat je eigenlijk alleen maar verkoper was, dan maak je weinig kans.