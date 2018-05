Met deze tips bespaar je flink op je zomervakantie

De jaren waarin olie relatief goedkoop was, lijken definitief achter ons te liggen. Het is je misschien wel opgevallen na het tanken, de prijs van benzine zit in de lift. En dit gaat waarschijnlijk nog wel even door.

Paul van Selms van United Consumers denkt dat de stijging nog wel even aanhoudt. Sterker nog; hij denkt dat we in Nederland in de nabije toekomst misschien wel 2 euro voor een liter Euro95 loodvrij moeten neertellen. Mogelijk gebeurt dit al in 2018, en anders in 2019. Zo denkt hij.

De olieprijs zit in de lift en stijgt hard ©Macrotrends

Olieprijs

De kosten van een liter benzine zijn sterk afhankelijk van de olieprijs. De olieprijs stijgt in een rap tempo. In een jaar tijd is deze prijs met de helft omhoog gegaan. In juli 2017 koste een vat ruwe olie iets minder dan 43 dollar; in mei 2018 is deze prijs opgelopen naar 70 dollar. Het lijkt erop dat er jaren in het verschiet liggen met een hoge olieprijs, en dit heeft een direct effect heeft in de portemonnee van autobezitters. Op het laagste punt in januari 2016 lag deze prijs op slechts 30 dollar.

In 2012 was de benzineprijs in Nederland op zijn hoogst. Toen betaalde je voor een liter 1,87 euro. Deze 1,87 komt steeds dichterbij. Op dit moment betaal je 1,79 voor een liter. Van Selms verwacht dat de prijzen van 2012 zullen worden overtroffen „Ik zou er niet van staan te kijken als de pompprijs van benzine boven de 2 euro per liter komt."

De reden van deze snelle stijging is een hogere vraag naar olie terwijl de olieproducerende landen zoals Saoedi-Arabië, Irak en Koeweit de productie hebben teruggeschroefd. Omdat de wereldeconomie sterk aan het groeien is, stijgt de vraag. En dit drijft de prijzen op. Bovendien pompt het land met de grootste oliereserves op aarde, Venezuela, door de diepe economische crisis in het land nauwelijks olie op. Ook dit zorgt voor meer schaarste.

Wat te doen om toch te besparen op je benzinekosten? „Zuiniger rijden", vertelt Van Selms aan Nu.nl, „Door langzamer te rijden, de banden goed op te pompen en eerder naar een hogere versnelling te schakelen kan je op jaarbasis 10 procent besparen." Ook overstappen naar een kleinere zuinigere nieuwe auto zou kunnen bijdragen. „Door moderne ontwikkelingen verbruiken veel auto's steeds minder dan vroeger", aldus Van Selms.