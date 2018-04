Vacature: Belvilla zoekt enthousiaste vakantieganger

Mercedes neemt z’n salesmedewerkers mee op training naar Ibiza, de ambtenaren bij de gemeente Lelystad kunnen de afterlunchdip overwinnen met een potje tafeltennis en bij Google kun je als je wil elke dag een avocado uit de fruit- en groenteschaal vissen. Een héél kleine greep uit de vele extra’s die steeds meer bedrijven en organisaties voor hun personeel in het werkleven roepen. En wat te denken van een blauwe glijbaan, midden in je kantoor?

Nerds

A happy place for nerds, staat in onzichtbare letters op de Amsterdamse voorgevel van technisch internetbureau Q42. Het hoeft eigenlijk ook helemaal niet te worden uitgeschreven, want een stap over de drempel en een palet aan positieve prikkels komt linea recta je gemoedstoestand binnen. De blauwe glijbaan springt meteen in het oog. ,,Gaat stukken sneller dan de trap”, licht programmeur Lukas van Driel toe, ,,efficiënt dus, daar houden we van.” En oh ja, als je ervan af roetsjt, maakt een camera automatisch een foto die direct op Twitter (@Q42glijbaan) verschijnt.

Omdat het kan

In het midden bungelt de schommel nog licht na van collega Taco die het bescheiden gevaarte tot favoriete belspot heeft gedoopt en in de hoek staat ‘de soldeertafel’ waar tussen de bedrijven -en computerbeeldschermen- door even met de handen kan worden gewerkt. Het levert allerlei (on)zinnige uitvindingen op, getuige de rails boven de borreltafel waarop een locomotiefje met een mini-camera is geplaatst die bij de verschillende stations slash bureaus van collega’s een foto maakt. Omdat het kan.

Feesten

,,We hebben de wc’s gehackt”, grijnst projectleider Jan-Jouke Harms. En met hacken wordt hier ‘slim omgaan met/een leuk trucje bedenken voor’ bedoeld. ,,Check dit” en hij verdwijnt rap door de klapdeuren de wc in, waarna een van de twee groene lampjes erboven op rood springt. Een kleine minuut later geeft hij de verlossende uitleg: ,,Die lamp is dus verbonden met het wc-slot.”

Speeltuin

,,Een speeltuin voor nerds is het hier”, beaamt Lukas die nu dertien jaar bij Q42 werkt. Een kijkje -en glijdje, nu we er toch zijn- op de werkvloer waar veel jonge knappe koppen, veelal tweeledig, met gefocuste blik gezamenlijk aan het werk zijn en ‘nerd’ krijgt ineens een heel andere lading. Een plattegrond van het Rijksmuseum met allerlei codes en andere voor een leek onbegrijpelijke teksten, verwijst naar de Rijks-app die ze net hebben gelanceerd en een Staatslot naar de website en app voor de Nederlandse Loterij. Zelf doen ze ook elke maand mee met Staatsloterij Groepsspelen, die ze overigens zelf hebben ontwikkeld, maar gewonnen hebben ze ‘nog niet echt’. Work hard, play hard, vervolgt de vrolijke programmeur en toevallig draagt hij nét vandaag zijn Burning Nerd-shirt. Dat was me het bedrijfsfeestje wel, blikt hij terug, ,,nerds kunnen heel goed feesten, hoor!” Dj’s hoeven ze trouwens nooit te fixen, ,,we hebben veel Q’ers die superlekker kunnen draaien.”

Ziekteverzuim

Hij gelooft zeker dat een leuke en verrassende werkomgeving tot blije werknemers en daardoor ook goede resultaten leidt. Hun ziekteverzuim is laag, ,,het verloop ook, mensen willen hier blijven.” Open sollicitaties krijgen ze steeds meer (,,maar we schreeuwen niet van de daken hoe cool we zijn ofzo, dat past niet bij ons”), evenals nominaties voor design- en techprijzen. Vijf jaar geleden wonnen ze de titel Greatest Place to Work en deze zomer verhuizen ze in Den Haag naar een nieuw pand. Ook met glijbaan, ,,en een bruin café.”

The Window

Creativiteit en verantwoordelijkheid staan hoog in het vaandel en er is hier altijd ruimte voor eigen projecten zoals kleinschalige, maatschappelijke apps en zelfbedachte creaties, die regelmatig tijdens hun befaamde ‘w00tcamps’ ontstaan. The Window is zo’n vondst. ,,Zwaai maar even naar onze Q'ers in Den Haag”, wijst communicatiespecialist Maurice Haak naar het witte scherm waarop hun Haagse broeders en zusters live te volgen zijn. Lukas gaat voor het beeld staan en houdt een roze briefje omhoog waarop na vijven de zes belangrijkste letters staan en ze voegen op z’n Q42’s meteen daad bij woord. Hier in Amsterdam met Hertog Jan, in Den Haag met Sauvignon Blanc. ‘Proost’.

Over die extra's

Ze zouden eigenlijk vanzelfsprekend moeten zijn, zegt Guido Heezen over ‘die leuke extra’s’. Hij is oprichter van Effectory, het bedrijf dat andere organisaties helpt groeien door gebruik te maken van de ideeën en feedback van eigen medewerkers. Jaarlijks reiken ze prijzen uit aan de beste werkgevers om goed werkgeverschap te belonen. Ook hierbij merkt hij dat bepaalde voorzieningen goed worden gewaardeerd, maar hij gelooft niet dat het ‘de blauwe glijbaan of iets dergelijks’ is die mensen per se gelukkig maakt, ,,Het gaat om aandacht krijgen en serieus genomen worden. Functionele extra’s kunnen daar zeker toe bijdragen.” Want tafelvoetbal, Playstation en een dartbord zijn leuk (,,hebben we zelf ook”), maar een cursus mindfullness, yogales en workshop timemanagement worden veel meer gewaardeerd, meent hij. Sterker nog, ,,sommige dingen kunnen ook als verspilling worden gezien en dat heb je bij functionele extra’s niet.”

Goed huishouden

Guido Heezen

Hij vergelijkt het werken bij een bedrijf met een huishouden, ,,je moet kunnen sporten, chillen, in de snoeppot graaien en ook zelfs even kunnen rusten, mocht dat nodig zijn.” Werkgevers moeten dus goed zorgen voor hun mensen, zo concludeert hij, ,,per saldo leidt het gegarandeerd tot betere resultaten.” Zelf staan ze elk jaar ‘hoog in de top tien’, misschien ook wel door de gratis biologische lunch en ‘de sloep voor de deur’ waarvoor kan worden ingetekend, máár, en nu moet de Effectory-man lachen, ,,we halen onszelf natuurlijk wel uit de scores, zou beetje gek zijn als we ons eigen bedrijf een prijs zouden geven!”

