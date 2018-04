Mariëlle en Janita runnen een vrouwengarage

Als je er binnenstapt, heb je op het eerste gezicht niet meteen het idee dat je een autogarage in loopt. Maar dat is ook precies de bedoeling, zegt Janita Hurkmans (39). Samen met haar zus Mariëlle (41) is ze oprichtster van autobedrijf De Dames van Hurkmans. Een garage voor en door vrouwen.

Je kunt je nagels laten lakken bij een styliste terwijl je distributieriem vervangen wordt. Er hangen geen kalenders met blote vrouwen aan de muur, maar vitrines met sieraden en woonaccessoires. De muren van de wachtruimte zijn roze, er hangen overal planten en je kunt er make-upproducten testen.

„We willen dat vrouwen met plezier naar onze autoboetiek komen”, vertelt Mariëlle, terwijl ze een verse cappuccino zet. Het woord ‘garage’ vermijden ze liever, omdat hun bedrijf – waar je zowel cosmetische als complexe schade kunt laten repareren als een auto kunt aanschaffen – veel meer is dan dat. Wel zijn ze aangesloten bij een vakgarage. „Kwaliteit staat uiteraard voorop.”

De zussen Janita en Mariëlle Hurkmans. Foto: Orange Pictures

Ouders

De zussen zijn dankzij het bedrijf van hun ouders opgegroeid met auto’s. Ze volgden de opleiding Automotive Business Management in Driebergen en namen later het autobedrijf van hun ouders over. Bijna twee jaar geleden openden Mariëlle en Janita hun vrouwvriendelijke autobedrijf in ‘s Hertogenbosch. „Bij het bedrijf van onze ouders werkten ook al een aantal vrouwen en we merkten dat vrouwen die langskwamen dat fijn vonden.”

Vrouwelijke autoverkopers en monteurs hebben toch een andere manier van aanpak, zegt Janita. „Veel mannelijke verkopers horen zichzelf iets te graag praten over een bepaalde auto of hebben het te veel over de techniek van een auto. Daarnaast kunnen vrouwen vaak beter luisteren.” In de autoboetiek is geen vraag te gek en verder worden er zo min mogelijk technische termen gebruikt. „Hoeveel pk een auto heeft of hoe snel een auto optrekt van 0 naar 100 zegt een gemiddelde vrouw niet zoveel. Vertel je hoe snel je een vrachtwagen kunt inhalen, dan is dat veel begrijpelijker.”

Ook als je kijkt naar de auto’s die in de showroom staan, valt het op dat bedrijf zich richt op vrouwen. Er staan meer gekleurde auto’s dan bij een gemiddeld autobedrijf en het Mini en Fiat 500 gehalte is hoog. Verder verkopen ze kinderzitjes en buggy’s. „Zo kunnen ze meteen even kijken of dat past in hun misschien wel nieuwe auto.”

Mannen

Bij De Dames van Hurkmans werken zeven vrouwen. Daarnaast hebben ze één mannelijke automonteur in dienst. „Het is geen doel op zich om met alleen vrouwen te werken, maar het zou wel gek zijn als er in de meest vrouwvriendelijke garage van Nederland meer mannen werken”, zegt Janita. Maar de rest van de monteurs is vrouw. „Daar kijken mannen soms raar van op.”

Want hoewel ruim driekwart van hun klanten vrouw is, zijn mannen ook welkom. „We werken ook voor verzekeringsmaatschappijen, dus soms komen mannen op die manier bij ons terecht.” Ondanks de vrouwelijke touch, vinden veel van hen ons bedrijf een verademing, lacht Mariëlle. „ ‘Eindelijk ergens waar ik niet hoef te doen alsof ik er verstand van heb’, zeggen ze dan.”

