Typisch Google, met een Hollands tintje

Wie voor topwerkgever Google aan de slag wil, hoeft niet naar Silicon Valley te verhuizen. Het Amerikaanse techbedrijf heeft ook een kantoor in Nederland. Hoe is het om daar te werken?

Ieder jaar eindigt Google hoog in de ranglijsten voor ’beste werkgever’. De 85000 medewerkers van het Amerikaanse techbedrijf krijgen prima arbeidsvoorwaarden en veel kansen om zichzelf te ontwikkelen. Bovendien ziet het kantoor er fantastisch uit. Het hoofdkantoor van ’s werelds grootste zoekmachine staat bekend als de crème de la crème onder de techcampussen. Geen saaie grijze werkruimte, maar kleurrijke, lichte en creatief vormgegeven werkplekken. Verder krijgen werknemers gratis maaltijden en mogen ze sporten onder werktijd.

Is werken voor Google echt zo fantastisch? En hoe zit dat in het kleinere kantoor in Amsterdam? De Duitse Katharina Hicker werkt voor Google Noord-Europa en heeft zo’n tien verschillende ’Googleplexen’ van binnen gezien. Op dit moment werkt ze in Amsterdam. Voordat ze bij Google terechtkwam was ze pr-specialist bij McDonalds Duitsland. Via een workshop over online adverteren kwam ze in contact met het techbedrijf. „De positieve sfeer sprak me meteen aan. En ik geef toe: de gratis extraatjes leken me ook erg leuk.”

Verhuizen

Binnen een paar weken verhuisde ze naar Ierland voor een baan bij Google in Dublin. „Ik vond het heel spannend, ik was nog nooit in Ierland geweest. Bovendien ging het niet om een pr-functie, maar om een baan bij het verkoopteam.”

Verder moest Hicker wennen aan de andere manier van werken bij Google. „Inmiddels wil ik niet meer anders”, vertelt ze. „Ik mag mijn eigen prioriteiten stellen en agenda indelen. Als ik om vier uur ’s middags inkak, kan ik prima een uurtje gaan sporten om mijn hoofd leeg te maken.”

Vooral in het begin bracht ze veel tijd door op kantoor. „Niet omdat ik zoveel aan het werk was, maar omdat er zoveel te doen is”, legt ze uit. „Er is een bar, een restaurant, een zwembad. Je kunt er sporten, mediteren en er is zelfs een dokter aanwezig.”

Creativiteit

Op het Europese hoofdkantoor werken zo’n 7000 mensen met 60 verschillende nationaliteiten. De gemiddelde leeftijd is tussen 35 jaar. Hicker: „Met zo’n jong, internationaal team is er niet alleen veel creativiteit, maar zijn er ook volop sociale activiteiten na het werk.”

Aan al die vrijheid en extraatjes op kantoor zitten ook nadelen. Op vacaturesite Indeed klagen oud-Googlemedewerkers over het gebrek aan balans tussen werk en privé. Voor gemotiveerde medewerkers die hun eigen agenda bepalen kan het lastig zijn om grenzen te stellen. Hicker herkent die kritiek, maar heeft er zelf nooit moeite mee gehad. „Als je nog lang door zit te werken, komt je manager vragen waarom dat zo is. Gebeurt het vaker, dan kijk je samen of je daar iets aan kunt doen.”

Een half jaar geleden wisselde Hicker van baan binnen het bedrijf. „Na twee jaar sales wilde ik toch graag verder in pr”, vertelt ze. „Bij Google mag je 20 procent van je werktijd besteden aan projecten die niet bij je eigen baan horen. Naast mijn normale werk ging ik aan de slag met interne communicatie. Mijn team organiseerde allerlei gekke activiteiten, zoals omhelzingen bij binnenkomst, verkleedfeesten op vrijdagmiddag en presentaties van gastsprekers. Ik vond het ontzettend leuk en kwam tot de conclusie dat dit was waar ik me verder in wilde ontwikkelen.”

Boterhammen

Een paar maanden werd ze overgeplaatst naar Amsterdam. Daar is ze nu verantwoordelijk voor business-to-business-communicatie van Google in zeven Noord-Europese landen.

„Ieder Google-kantoor is anders”, vertelt Hicker. „Het kantoor in Amsterdam is ten eerste veel kleiner dan dat in Dublin: er werken slechts een paar honderd mensen.”

De inrichting is typisch Google met een Nederlands tintje. Ze zie je stroopwafelpatronen op het plafond, is er een snackmuur om je telefoon op te laden en hebben de vergaderruimtes typisch Nederlandse namen. „Andere Googlers zijn jaloers op onze vergader-caravan in het kantoor.”

Verder is de gemiddelde leeftijd bij Google Amsterdam wat hoger. „Veel collega’s hebben kinderen en borrels zijn vaak vroeg afgelopen”, vertelt Hicker. De manier van werken is hetzelfde, maar de werksfeer is serieuzer. „In Dublin is altijd iets aan de hand en dat is supergaaf, maar het kan soms ook lastig zijn als je je wilt concentreren. Het Amsterdamse kantoor is rustiger. Verder kan ik er veel leren, omdat de collega’s wat meer ervaren zijn.”

Wat zijn de overeenkomsten? „Net als in Dublin werken er veel verschillende nationaliteiten. Er zijn kleurrijke flexplekken, een sportschool en gratis gezonde maaltijden. De maaltijden verschillen trouwens per land. Na het typisch Ierse ontbijt moest ik wel even wennen aan de Hollandse boterhammen...”