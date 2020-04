Nationale voetbalcompetities moeten 3 augustus zijn afgerond

Als het aan de UEFA ligt worden de nationale competities voor clubteams alsnog afgesloten.

De Europese voetbalbond wilde dat alle competities op 30 juni afgelopen moesten zijn, maar laat die eis los. De eredivisie, eerste divisie en alle buitenlandse competities krijgen nu tot 3 augustus de tijd.

De UEFA heeft de kalender zo veel als mogelijk vrijgemaakt voor alle nationale competities. Resterende duels in de Champions League en Europa League zijn uitgesteld, net als interlands in de play-offs voor het EK en vele andere internationale wedstrijden. Dat heeft het bestuur van de Europese voetbalunie woensdagmiddag bekendgemaakt na een vergadering via een videoverbinding met alle lidstaten.

Interlands

De KNVB laat weten dat de competities in de tweede helft van juni moeten worden hervat. Zo kan de gestelde datum van 3 augustus worden gehaald. Het kabinet liet dinsdag weten dat het betaalde voetbal in Nederland zeker niet voor 1 juni hervat mag worden.

Ook de interlands die voor juni op de agenda stonden, zijn uitgesteld. Dat betekent onder meer dat de play-offs om een ticket voor het EK, dat eerder al werd verschoven naar de zomer van 2021, evenmin in deze maand worden afgewerkt.

Coronacrisis

Het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman en de voetbalvrouwen van bondscoach Sarina Wiegman komen in principe pas in september weer in actie. De geplande oefeninterlands in mei en juni gaan niet door. Dat is het gevolg van besluiten die de Europese voetbalbond UEFA woensdag bekend heeft gemaakt vanwege de coronacrisis.

Het Nederlands elftal van Koeman zou oefenen tegen Griekenland (Enschede, donderdag 28 mei) en Wales (Rotterdam, zaterdag 6 juni). De nationale ploeg van Wiegman zou vriendschappelijk uitkomen tegen België (5 juni) en Noorwegen (9 juni).