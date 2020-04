Engelse voetballers weigeren salarisverlaging om zorg te beschermen

Er moet niet gekort worden op de salarissen van profvoetballers in Engeland. Dat vindt de spelersvakbond PFA. Volgens PFA wordt daarmee de zorg beschermd.

Het voorstel dat er ligt vanuit de Premier League, is om de spelers een jaar lang dertig procent minder salaris uit te keren. Dat kan echter desastreuse gevolgen hebben voor de zorg, zo rekent PFA even voor in een officiële verklaring.

Belastinggeld

„Het voorstel om twaalf maanden lang 30 procent salaris in te leveren, komt neer op 500 miljoen pond (567 miljoen euro, red.) aan inkomensverlies", zo valt er te lezen. „Dat zou leiden tot een verlies van 200 miljoen pond (227 miljoen euro, red.) aan belastinggeld. Wat zouden die misgelopen belastinginkomsten betekenen voor de National Health Service? Is daar over nagedacht?"

De Premier League had voorgesteld dat de spelers daarnaast ook nog samen 22 miljoen zouden inleggen voor goede doelen. De PFA meent dat het veel meer kan doen op dat gebied. „22 miljoen euro voor goede doelen is welkom, maar we denken zelfs dat het een nog veel hoger bedrag zou kunnen zijn. Alle spelers in de Premier League hebben begrip voor de situatie en zijn zich bewust van hun rol en verantwoordelijkheden in deze crisis. Ze leven mee met de getroffenen en de zorgverleners."

850 miljoen

Als de competitie niet wordt uitgespeeld, betekent dat dat de clubs gezamenlijk 850 miljoen euro aan inkomsten mislopen. Verschillende clubs, waaronder de Champions League-finalisten van afgelopen seizoen Tottenham Hotspur en Liverpool, hebben hun kantoorpersoneel naar huis gestuurd. Ze willen voor een deel van het salaris gebruik maken van het noodfonds van de regering, hetgeen niet in goede aarde valt bij veel Britten.