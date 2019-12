Schaatssters tweede op ploegachtervolging

Trainer Leonid Sloetski heeft onmiddellijk na de nederlaag van Vitesse bij sc Heerenveen (3-2) ontslag genomen. De Russische coach trok zelf zijn conclusie na het vijfde verlies op rij, een evenaring van een negatief clubrecord.

„Ik heb een mooie tijd gehad in Nederland", zei Leonid Sloetski (48) bij FOX Sports. „Nu heeft de club iemand anders nodig om de zaak weer op het juiste spoor te krijgen." Sloetski deelde zijn beslissing meteen na het duel aan de spelersgroep mee.

Sloetski was bezig aan zijn tweede seizoen bij Vitesse. „Ik heb in mijn lange loopbaan niet eerder zo vaak achter elkaar verloren. In deze situatie gaat het niet meer om de trainer, maar om de club en de fans. Daarom kan ik niet anders dan deze stap zetten. Ik heb hard gewerkt, er alles aan gedaan, maar ook dit hoort erbij. In het voetbal kun je nu eenmaal van 'hero to zero' gaan. Dat is niet iets om dramatisch over te doen."