Red Bull Uncontained: laat dit het nieuwe BMX’en zijn

BMX freestylers zijn ‘goed gek’, bleek zaterdag bij Red Bull Uncontained in Nijmegen.

Een startafdaling van 14 meter - bijna loodrecht omlaag - en schansen van 7, 8 meter terwijl 2 tot 3 meter gangbaar is. Dat waren zaterdagavond in Nijmegen nog nooit vertoonde baanafmetingen in Red Bull Uncontained. Waarom dit BMX Freestyle-evenement met zestien van de beste wereldtoppers werd gehouden? Voor de lol, voor de eer. En om te laten zien hoe mooi BMX freestylen kan zijn (en worden).

Publiek vermaken

Sommige riders waren in de voorbereidingsweek zó geïntimideerd door de track, dat zij veel minder trainden dat ze mogelijk was gemaakt. Zo niet de Nederlanders. Daniel Wedemeijer (29) en Tom van den Bogaard (23) waren wat bekender met het ‘park’ en trainden volle bak. Wedemeijer was teamcaptain met acht riders, net als de Canadees Drew Bezanson die Van den Bogaard in zijn team koos. Een onofficiële wedstrijd werd afgewerkt, maar Wedemeijer zei afgelopen week al in Metro: „Het blijft een wedstrijd op een bizarre baan, maar we willen vooral het publiek een geweldige avond bezorgen.” Dat lukte dubbel en dwars in de voormalige papierfabriek waar Red Bull Uncontained werd gehouden. De fabriek was met ruim tweeduizend toeschouwers uitverkocht. Bovendien keken duizenden mensen thuis op de bank via een livestream mee. Door de fabriek zwevende camera’s zorgden voor de thuisblijvers voor een uitstekende registratie.

Tom van den Bogaard stijlvol in actie.

Punten voor guts

‘Let’s ride!’, staat er boven de ingang van het freestyle-festijn. Dat gebeurde en niet voor niets. „Normaal worden BMX’ers gejureerd op tricks, stijl, energie en techniek. In Nijmegen kunnen bij dit duizelingwekkende evenement ook punten worden gescoord met guts (lef, red.)”, zegt jurylid David Cleworth. De allereerste rider die zijn guts mag tonen is Tom van den Bogaard uit Aarle-Rixtel. Met een wat gespannen een ook geconcentreerde blik staat hij onder het dak van de fabriek bovenop de 14 meter hoge afdeling. Maar dan gaat hij los. „Mindblowing”, roept de presentator. Het lijkt gemeend, want die heeft toch wel wat tricks gezien in zijn leven. Dat vindt de Metro-verslaggever ook. Met sprongen waarbij Van den Bogaard los van zijn fiets komt en het rijwiel meerdere keren onder zich laat draaien, had die verslaggever zijn nek al een keer of zes gebroken.

Goed getrainde types

Vier rondes rijden, springen, vliegen en draaien de twee teams tegen elkaar. Drie keer in rechtstreekse duels van man tegen man, één keer in een zeer spectaculaire best tricks-heat. De riders zijn flink kapot na een rit van een minuut, waarin zij naast bizarre trucs ook snelheden bereiken van boven de 50 kilometer per uur. Hier zijn duidelijk goed getrainde types aan het werk. Tom van den Bogaard wint twee keer door alle categorieën die die jury bekijkt binnen te slepen. Het boeit hem niet echt, de entourage des te meer: „Dit is te gek, ik geniet.” Wijzend naar de afdalingstoren: „Look at that fucking mountain, man!” Ja, alles gaat deze avond in het Engels. De Brabander is de enige die in de eerste ronde al twee keer mag shinen. Zijn ploeggenoot Morgan Wade uit Amerika brak zijn voet tijdens een training op de huiveringwekkende ramps en drops.

Hier zie je de beste acties van de avond:

Indrukwekkende stilte na smak

Pat Casey uit de VS is de eerste man die een flinke smak maakt. De stilte die in de papierfabriek volgt is net zo indrukwekkend als het eerste deel van Casey’s race. Hij ligt enige tijd op de grond, maar tot opluchting van het publiek staat hij tussen toegesnelde medische helpers met een geruststellend handgebaar weer op. Er volgen nog een stuk of tien valpartijen, allemaal minder zwaar dan Casey’s klapper. Verder is het in hoog tempo genieten van de ene trick na de andere. Over de kop, over dwars, los van de fiets, op één wiel, soms zelfs achteruit. Sensational!, Oh my Goodness! en Madness!’, roept de presentator. Daniel Wedemeijer, die eerder met Nitro Circus in grote stadions stuntte, presteert het om op z’n achterwiel op een smalle balk te landen. „En hij staat!”, zou Hans van Zetten hebben uitgeschreeuwd als hij geen turnen maar BMX freestylen had verslagen. Drew Bezanson laat de starttoren twee keer schieten en begin vanaf een ijzeren balk onder het fabrieksdak. ‘Goed gek’ laat hij zich richting track naar beneden storten.

Verliezen als een echte vent

Eigenlijk is hier van rivaliteit helemaal geen sprake. De zestien riders juichen elkaar langs de kant van de baan toe bij weer een nieuwe truc. Verlies wordt met een hartelijke felicitatie gedragen als een echte vent. En op de gezichten is teleurstelling te zien als het bij een collega misgaat. Team Bezanson wint, maar ach. Tom van den Bogaard lijkt de smaakmaker van de avond te worden, maar uiteindelijk gaat de Amerikaan Jake Leiva er met de prijs rider of the day vandoor. Het (thuis)publiek, dat mocht stemmen, is gevallen voor zijn trick – zoek maar op op YouTube - 360 tailtap double tailwhip.

Winnaar Drew Bezanson uit Canada.

Krankzinnige wedstrijd

„Ik ben sprakeloos over dit evenement”, zegt Canadees Bezanson. „Wat een eer om hierbij te zijn. Dit is de meest krankzinnige wedstrijd die ik ook gereden heb. Nu gaan we het vieren tijdens de afterparty.” Die duurde tot 4.00 uur in de nacht. Voor het feest losbarstte was ook Daniel Wedemeijer trots en tevreden. „Dit is echt next level! Het hoogste park dat ik ooit heb gereden voor een competitie. Maar dit is dus hoe BMX freestyle zou moeten zijn.”

Daarmee heeft Wedemeijer een punt. Wie kennis wil maken met deze flitsende sport, kan volgend jaar kijken tijdens de Olympische Zomerspelen in Tokyo (BMX freestyle is daar voor het eerst Olympisch). In Japan zal weer op een ‘normale baan’ worden gefietst. Maar op deze zaterdagavond is iets bewezen. Laat Red Bull Uncontained het nieuwe BMX freestyle zijn. De riders kunnen na Nijmegen niet wachten.

Hier zie je de hele Red Bull Uncontained terug.