Handbalsters flikken 't onmogelijke

De Nederlandse handbalsters hebben voor het eerst de wereldtitel veroverd. De ploeg van bondscoach Emmanuel Mayonnade greep het begeerde goud door in een zinderende finale van het WK in het Japanse Kumamoto Spanje te verslaan.

Het verschil was één doelpunt: 30-29. Topschutter Lois Abbingh verzilverde in de slotseconde een strafworp. Het behalen van de wereldtitel betekent dat Oranje zich rechtstreeks heeft geplaatst voor de Olympische Spelen in Tokio.

Het was de tweede WK-finale voor het vrouwenteam. In 2015 verloor de ploeg in de finale van Noorwegen. Destijds voelde het zilver als een prachtige beloning voor de opmars naar de wereldtop. In Japan was goud de ultieme bekroning.

Vroege time-out

De beginfase was voor Spanje, dat moeiteloos door de defensie van Oranje sneed en na zes minuten al met 6-2 voor stond. Mayonnade, die voor de wedstrijd al zijn vrees uitsprak voor de gevaarlijke Spaanse aanval, zag zich genoodzaakt een zeer vroege time-out aan te vragen.

Oranje herpakte zich in de dekking en, minstens zo belangrijk, vond het Spaanse doel. Dankzij treffers van Lois Abbingh, Angela Malestein en Estavana Polman vocht de ploeg zich terug in de wedstrijd en nam het initiatief over. Bij rust was er al de voorsprong van 16-13.

Eén minuut op de klok

In de tweede helft drong Spanje aan, maar de defensie van Oranje stond als een huis. In de snelle tegenaanval bewees de onverschrokken Polman haar onschatbare waarde voor de ploeg. Mede door haar negen goals hield ze Nederland op voorsprong. Tot het in het laatste kwartier ineens stokte bij Oranje. Spanje kwam terug en met nog één minuut op de klok was het 29-29.

In die spannende laatste minuut miste topspeelster Alexandrina Cabral dé kans op de winst voor Spanje en maakte Serrador Hernandez een overtreding bij de spelhervatting die haar een rode kaart opleverde en Nederland een strafworp. Abbingh smeet de belangrijkste 7-meter in haar leven raak en schonk Oranje het historische goud.