Flikt Ajax het opnieuw in de Champions League?

Ajax weet het na dinsdagavond: overwinteren in de Champions League of toch in de Europa League? Er waren wat vraagtekens, maar de paniek is al verdwenen.

Quincy Promes ontbreekt dinsdagavond tijdens de Champions League-kraker tegen Valencia, maar daar blijft het bij wat tegenvallers betreft. De grootste meevaller: André Onana staat gewoon onder de lat. Ook aan zijn meespelen werd getwijfeld.

Voor Nederlandse begrippen heeft Ajax een brede selectie. De afwezigheid van de geblesseerde David Neres werd moeiteloos opgevangen door Zakaria Labyad en Noah Lang stond alweer klaar toen Labyad zelf geblesseerd raakte. Maar is de swingende machine van Erik ten Hag bestand tegen nog meer blessureleed?

Wie vervangt Quincy Promes?

Na Labyad en Neres (beiden het hele kalenderjaar uitgeschakeld) raakte Promes vorige week tegen FC Twente ook nog eens geblesseerd. In Enschede wist Ajax dit nog op te vangen, maar tegen Willem II werd zichtbaar dat Ajax toch echt vleugellam is zonder twee creatieve buitenspelers. Geen automatismen in het combinatiespel op de kleine ruimte en met Klaas-Jan Huntelaar in de spits ontbreekt het aan een sterk aanspeelpunt in het centrum. Nog belangrijker: Ajax mist met Promes zijn topscorer, die alleen in de Champions League al vier keer scoorde. Hoe gaat Ajax dit oplossen?

Topscorer Promes ontbreekt. / EPA

Er zijn tegen Valencia twee voor de hand liggende opties. De eerste aanvalsvariant stelde Ten Hag op tegen Willem II. Dušan Tadić naar rechts, Huntelaar in de spits, Lang op links. Aangezien dit tegen Willem II niet bepaald soepel liep en Erik ten Hag nog nooit met Klaas-Jan Huntelaar in de basis begon in de Champions League, lijkt dit hem niet te gaan worden. Aannemelijker is een voorhoede met Hakim Ziyech, Tadić en Lang. Dit zou kijkend naar het verleden betekenen dat het middenveld dan bestaat uit Edson Álvarez, Lisandro Martínez en Donny van de Beek op de plek van Ziyech. Een vertrouwde variant, waarmee Ajax ook in Valencia speelde.

Opluchting in Amsterdam

Verder van huis geweest was Ajax zonder doelman André Onana, die op de zevende plaats eindigde in de Ballon d’Or, de verkiezing voor de award voor ’s werelds beste doelman. Onana verliet zaterdag geblesseerd geblesseerd het trainingsveld, waardoor hij de wedstrijd tegen Valencia wel eens kon missen. De paniek sloeg toe in Amsterdam, maar tijdens de persconferentie zorgde Ten Hag voor opluchting. „We hebben een MRI-scan laten maken, maar er was niets te zien. Ik verwacht dat hij erbij is”, zei Ten Hag.

Onana pakte in de uitwedstrijd tegen Chelsea (4-4) een punt voor zijn ploeg. In het thuisduel met Lille (3-0) en de uitwedstrijd tegen Valencia (0-3) bleef Ajax dankzij Onana zonder tegentreffers. Mocht de doelman uit Kameroen toch ontbreken of uitvallen, dan is er reden tot paniek. Met reservekeepers Bruno Varela en Kjell Scherpen zit er niet bepaald veel ervaring op de bank. Zo zijn er zorgen, maar het Ajax van Ten Hag heeft voor hetere vuren gestaan. Een punt tegen Valencia is genoeg voor overwintering in de Champions League.

De vermoedelijke opstelling van Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Martínez, Van de Beek; Ziyech, Tadić, Lang.

Door Alrik de Jong van Manners.nl.