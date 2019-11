Vitesse-trainer neemt direct ontslag na vijfde nederlaag op rij

Trainer Leonid Sloetski heeft onmiddellijk na de nederlaag van Vitesse bij sc Heerenveen (3-2) ontslag genomen. De Russische coach trok zelf zijn conclusie na het vijfde verlies op rij, een evenaring van een negatief clubrecord.

„Ik heb een mooie tijd gehad in Nederland", zei Leonid Sloetski (48) bij FOX Sports. „Nu heeft de club iemand anders nodig om de zaak weer op het juiste spoor te krijgen." Sloetski deelde zijn beslissing meteen na het duel aan de spelersgroep mee.

Sloetski was bezig aan zijn tweede seizoen bij Vitesse. „Ik heb in mijn lange loopbaan niet eerder zo vaak achter elkaar verloren. In deze situatie gaat het niet meer om de trainer, maar om de club en de fans. Daarom kan ik niet anders dan deze stap zetten. Ik heb hard gewerkt, er alles aan gedaan, maar ook dit hoort erbij. In het voetbal kun je nu eenmaal van 'hero to zero' gaan. Dat is niet iets om dramatisch over te doen."

Het vertrek van Sloetski gaat Vitesse-aanvoerder Bryan Linssen niet in de koude kleren zitten. „Het raakt mij enorm. Het is een man naar mijn hart. Een goudeerlijke man en je gunt hem dit niet", zegt hij na afloop tegen FOX Sports. „Heel jammer dat hij vertrekt. Hij zei dat hij het mooi heeft gevonden met ons te werken en dat we hem altijd kunnen bellen. Toen liep hij weg. Ik denk dat hij ons wel weer aan het voetballen had kunnen krijgen. Ik geloof in hem als persoon én als trainer."

Omslag in de wedstrijd

Bij sc Heerenveen kwamen de Arnhemmers weliswaar al snel op een voorsprong van 2-0, maar door doelpunten van Hicham Faik (strafschop), Mitchell van Bergen en Jens Odgaard draaide de thuisclub in het Abe Lenstra Stadion het duel volledig om.

Jens Odgaard schoot de derde treffer voor sc-Heerenveen binnen. / ANP

Negatief clubrecord

Voor Vitesse betekende de vijfde nederlaag op rij een evenaring van een negatief clubrecord. Drie keer eerder gebeurde dat in competitieverband, voor het laatst in 2006. De laatste zege van Vitesse dateert van half oktober, toen de formatie van coach Leonid Sloetski won bij VVV-Venlo (4-0).

De Arnhemse treffers in Friesland kwamen op naam van Tim Matavz en Bryan Linssen.