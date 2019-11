Trainer Conte geeft zijn voetballers seksadvies

Max Verstappen begint de Grote Prijs van Brazilië zondag vanaf poleposition. De 22-jarige Nederlander was in zijn Red Bull de snelste in de kwalificatie. Verstappen zette met 1.07,508 de beste tijd neer op het circuit van Interlagos in São Paulo.

De Nederlandse coureur veroverde in augustus van dit jaar in Hongarije zijn eerste 'pole' in de Formule 1. Verstappen was eind vorige maand in Mexico ook de snelste in de kwalificatie, maar moest voor straf drie plaatsen naar achteren op de startopstelling omdat hij in het laatste deel van de sessie gele waarschuwingsvlaggen had genegeerd.

Verjaardagscadeau