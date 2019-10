Engelse voetballers van het veld bij racisme

De spelers van het Engelse voetbalelftal zijn helemaal klaar met racistisch gedrag op en rond het voetbalveld. Bij de komende interlands van de kwalificatie voor de Europese titelstrijd stappen ze van het veld als ze het slachtoffer worden van racisme.

„Als één voetballer zich daardoor ongelukkig voelt houden we er allemaal mee op", zei aanvoerder Harry Kane. Engeland speelt vrijdag in Tsjechië en maandag in Bulgarije. De Engelsen hadden in hun voorbereiding een teambespreking over het onderwerp. „We hebben afgesproken wat het protocol is als er iets gebeurt", zei Fikayo Tomori van Chelsea, zonder daarover verder in details te treden.

Deels leeg stadion

Bij de wedstrijd tegen Bulgarije is het stadion gedeeltelijk leeg. De UEFA heeft al een straf uitgesproken voor eerder racistisch gedrag van de toeschouwers.

Kwalificatie voor de Europese titelstrijd lijkt voor de Engelsen, vorig jaar vierde op het WK in Rusland, nog slechts een formaliteit. Onder bondscoach Gareth Southgate is het land op weg weer een aansprekende voetbalnatie te worden. „Het mooiste is dat onze manier van spelen de fans weer aanspreekt", zegt de trainer. „Het nationale team leeft weer, dat is het belangrijkste dat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Dat we daarnaast steeds meer jonge spelers kunnen opstellen is natuurlijk helemaal een geweldige opsteker."