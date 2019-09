Roglic: Dit is met geen woorden te beschrijven

Primoz Roglic bezorgde Jumbo-Visma zondag op de slotdag van de Vuelta in Madrid de eerste eindzege in een grote ronde.

Het leidde uiteraard tot grote vreugde bij de Nederlandse wielerploeg, die dit jaar al 47 zeges behaalde. „Ik ben heel erg blij. Dit is met geen woorden te beschrijven", zei de Sloveen. „Deze overwinning is niet alleen mijn mooiste overwinning, maar ook de grootste voor het wielrennen in Slovenië. Het waren drie zware en lastige weken met veel ups en downs. Vooral de vele valpartijen en tegenslagen maakten het ook mentaal moeilijk."

Veerkracht en weerbaarheid

„Elke dag gebeurde er wel iets", keek Roglic terug. „We moesten elke dag op onze hoede zijn. We hebben als ploeg veerkracht en weerbaarheid getoond. Ik ben trots op de ploeg, zoals we de afgelopen weken gereden hebben. Iedereen heeft 110 procent gegeven en dat gaf mij ook extra motivatie om er volledig voor te gaan. Nu gaan we ervan genieten en dan gaan we ons richten op volgende doelen."

Teambaas Richard Plugge vond de overwinning van Roglic het hoogtepunt in het bestaan van de ploeg. „Winst in een grote ronde is het hoogst haalbare. De Tour is het grootste, maar dit is een grote en mooie stap in die richting. We zijn eind vorig jaar begonnen met het proces om structureel mee te gaan doen in de top van het wielrennen. Zowel in de klassiekers, als in de grote rondes. We hebben dit jaar laten zien dat we goed op weg zijn door het podium te halen in elke grote ronde. Een van de stappen was om de ploeg sterker te maken in de breedte en een mix te vinden van jonge talenten en ervaren mannen. Steven (Kruijswijk) en Primoz hebben al laten zien dat ze mee kunnen doen om de prijzen in grote rondes en met de komst van Tom Dumoulin wordt dat perspectief alleen maar groter."