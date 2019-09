Malen geeft het woord superweek een nieuwe definitie

Een debuut in het Nederlands elftal tegen Duitsland met de cruciale 3-2 in de EK-kwalificatie. Gevolgd door een verdienstelijke eerste basisplaats tijdens de 0-4 zege op Estland. En alsof dat nog niet genoeg was, maakte de nummer negen van PSV zaterdag tegen Vitesse (5-0) maar liefst vijf treffers.

Hij is de eerste die dat flikt in een Eredivisie-wedstrijd in bijna acht jaar tijd. Kortom, er zullen niet veel voetballers zijn die een betere week (negendaagse) achter de rug hebben dan Donyell Malen.

Niet zo heel lang geleden liet de aanvaller zich nog ontvallen dat hij niet tevreden was over zijn eigen doelpuntenproductie. „Mijn rendement kan nog omhoog”, zo gaf hij aan het begin van zijn Oranje-avontuur aan. Nog geen twee weken later toonde hij zich juist uiterst trefzeker met zijn allereerste hattrick-XXL - of hoe noem je het ook als iemand vijf keer scoort - voor PSV. Sterker nog, in de Eredivisie had Malen nog niet eens een keer tweemaal in één wedstrijd het net gevonden, maar nu was er geen houden aan. Van de zeven mogelijkheden die hij kreeg vlogen er vijf achter Remko Pasveer.

Vooral de eerste goal na een minuut of twintig getuigde van killersinstinct. Met een perfect laag gehouden schot met binnenkant voet liet hij de Vitesse-doelman kansloos. Daarnaast bewees hij ook uitstekend te kunnen koppen bij de 2-0. Zijn derde maakte hij ook met het hoofd. Al was deze een stuk eenvoudiger, omdat Pasveer na zijn eerste redding volledig uit positie was en de baan naar de goal bij de rebound open lag. In de laatste twee gevallen schoot hij feilloos raak vanaf de strafschopstip.

Groeibriljant

Dat Malen dat in zich heeft is geen geheim. De spits wordt al jaren gezien als een van de grootste talenten van Nederland. Niets voor niets kaapte Arsenal hem in 2015 weg bij Ajax. Maar dat je een groot talent bent, betekent lang niet altijd dat je het bij eenmaal in het eerste ook zo ten toon spreidt. Dat bewijs liep zaterdag bij de tegenstander nog over het veld. Richedly Bazoer - nog altijd maar 22 jaar en ooit het groeibriljantje in de jeugdopleiding van PSV - is geen schim meer van de belofte die hij was en speelde een kleurloze wedstrijd voor Vitesse. De middenvelder viel enkel op in negatief opzicht. Zo pakte hij een domme gele kaart na onnodig harde beuk tegen Jorrit Hendrix, veroorzaakte hij een strafschop en werd hij vanwege zijn ooit beruchte overstap naar Ajax met enige regelmaat uitgefloten. Dat dat uitfluiten ook regelmatig ‘vergeten’ werd door de PSV-aanhang, zegt genoeg over zijn fletse wedstrijd.

Maar daarmee was zijn avond nog altijd gelukkiger dan die van Armando Obispo die door Vitesse nota bene gehuurd wordt van de Eindhovenaren. De twintigjarige verdediger kreeg een paar jaar geleden van Aad de Mos het predicaat ‘beter dan Matthijs de Ligt’ mee, maar zijn optreden was erbarmelijk. In aanloop naar de 1-0 schoof hij de bal zo in de voeten van de tegenstander, terwijl hij zich bij de 3-0 kinderlijk eenvoudig liet uitspelen door Mohammed Ihattaren. En ook daarbuiten zat hij geregeld mis.

Topweek

Nee, dan had het talent Malen een stuk fijnere avond dan zijn leeftijdsgenoot. Hij geldt als de man in vorm in de Eredivisie en dat kan PSV in aanloop naar een week met thuisduels tegen Sporting Lissabon en Ajax meer dan goed gebruiken. Want buiten de inbreng van hem en Ihattaren - de volgende PSV-parel - was het allemaal maar net voldoende wat de ploeg van Mark van Bommel op de mat legde. Zeker voor rust waren er veel slordigheden. Het niveau van de rest van het elftal zal flink omhoog moeten om Malen in de twee komende topwedstrijden ook te laten schitteren.