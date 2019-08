Van Dijk in race voor UEFA speler van het jaar

Donny van de Beek staat in de belangstelling van Real Madrid. Volgens Spaanse media heeft de club 60 miljoen euro over voor de middenvelder van Ajax. Of hij zaterdag en later nog in de Eredivisie te zien is: we gaan het zien. De voetballers van PEC Zwolle en Willem II trappen in de Eredivisie vrijdagavond af. Voor het eerst is er op zondagavond ook een wedstrijd (AZ - Fortuna Sittard).

Enorme aderlating

Trainer Erik ten Hag beseft dat een vertrek van Van de Beek een enorme aderlating voor Ajax zou betekenen. „Hij ontwikkelt zich megagoed en is ontzettend belangrijk voor ons", zei hij. „We zullen er alles aan doen om hem niet te verliezen. Maar als dit soort clubs in beeld komen, dan komen er processen op gang en wordt het moeilijk. We hebben vorig seizoen heel goed gepresteerd. Dan weet je dat er belangstelling voor spelers komt. Je kan daar als trainer wel voor gaan liggen, maar ik weet niet of dat zin heeft", stelde de coach die al afscheid heeft moeten nemen van Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong.