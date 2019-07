Van der Poel grijpt Europese mountainbike titel

Novak Djokovic heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. De als eerste geplaatste Serviër was in een spectaculaire finale Roger Federer, die over de hele wedstrijd vijftien punten meer maakte, in vijf sets de baas: 7-6 (5) 1-6 7-6 (4) 4-6 13-12 (4).

Voor het eerst in de historie werd een enkelspelwedstrijd beslist met een tiebreak op 12-12 in de vijfde set. De wedstrijd duurde vier uur en 55 minuten en is daarmee de langste finale op Wimbledon ooit. Die stond op naam van Federer en Rafael Nadal, die in 2008 vier uur en 48 minuten over de eindstrijd deden.