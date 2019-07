Ewan klopt wederom Groenewegen in korte sprint

Dylan Groenewegen heeft dan toch zijn etappezege binnen. Hij sprintte naar de zege in de zevende rit van de Ronde van Frankrijk. De sprinter van Jumbo-Visma versloeg in Chalon-sur-Saône de Australiër Caleb Ewan op de streep. „Op 500 meter van de streep raakte ik even ingesloten en toen ben ik maar gegaan. Ik zag Ewan wel komen en als ik tegen hem sprint is het altijd een close finish", zei Groenewegen die voor de vierde keer een massasprint wint in de Tour de France.

„Ik hoef niet onder stoelen of banken te schuiven dat ik de eerste etappe had willen winnen", zei de sprinter bij de NOS. „Het was niet het begin van de Tour waarop ik had gehoopt. Voor de ploeg was die eerste etappe in Brussel een succes, maar voor mezelf een grote teleurstelling. Dan wil je per se die overwinning. Ik viel die eerste dag en daarna heb ik wat dagen nodig gehad om te herstellen, maar vandaag voelde ik me goed."