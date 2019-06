Nederland treft sterk Zweden in de halve finale

De Zweedse voetbalsters zijn de tegenstander van Nederland in de halve finale van het wereldkampioenschap. De Zweedse speelsters versloegen in de kwartfinale in Rennes Duitsland met 2-1. Nederland en Zweden treffen elkaar woensdag om 21.00 uur in Lyon.

Duitsland kwam op voorsprong via Lina Magull. Die nam de bal na een pass van Sara Däbritz goed aan en schoot de volley langs keepster Hedvig Lindahl. Zweden kwam echter al snel op 1-1. Sofia Jakobsson kreeg een lange pass van Linda Sembrant die daarmee de Duitse defensie verraste. Oog in oog met keepster Almuth Schult faalde de Zweedse niet.

Winnende uit de rebound

Vlak na rust viel de 2-1 voor Zweden. De kopbal van Fridolina Rolfö - die geschorst is voor de halve finale - werd door de Duitse doelvrouw nog gekeerd, maar in de rebound schoot Stina Blackstenius hard binnen. Zweden vergat het duel met een derde treffer op slot te gooien, waardoor het nog spannend werd in de slotfase.

Duitsland kreeg in de slotfase nog twee aardige mogelijkheden, maar Zweden hield goed stand. Daarmee is de olympisch kampioen van Rio uitgeschakeld en moeten ze de Spelen aan zich voorbij laten gaan.